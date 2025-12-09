استمرار التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة ذوي الهمم

تستمر اليوم، فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف في نسختها الثانية والثلاثين، لليوم الرابع على التوالي، المنعقدة في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، وذلك وسط مشاركة دولية واسعة يعكس دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته.

وتجرى خلال هذا اليوم اختبارات فرعين من فروع المسابقة، حيث تنعقد الاختبارات الخاصة بالفرع السادس لذوي الهمم، والذي يتنافس فيه ١٠ متسابقين من مختلف الدول، ويشترط في هذا الفرع حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما، مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، وألا يزيد عمر المتسابق وقت الإعلان عن المسابقة على ٢٥ عامًا.

وجاء هذا الفرع رعايةً من الوزارة بذوي الهمم؛ انطلاقًا من جهودها في رعايتهم والعمل على اندماجهم ضمن رسالتها الدعوية والمجتمعية، وانسجامًا مع توجيهات القيادة السياسية في بناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص للجميع.

كما تُعقد اليوم أيضًا، اختبارات الفرع الرابع المخصص للناشئة، ويُشترط في هذا الفرع حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما، مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين، في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، وألا يتجاوز عمر المتسابق وقت الإعلان ١٤ عامًا.

تأتي هذه التصفيات في إطار الجهود المنظمة لاختيار أفضل العناصر المشاركة في المسابقة، وترسيخ معايير دقيقة في الحفظ والأداء، بما يعكس الاهتمام المتزايد بنشر ثقافة القرآن الكريم وعلومه، وتعزيز حضور مصر على الساحة القرآنية العالمية.

وقد رصدت الوزارة للمسابقة جوائز مالية قدرها 13 مليون جنيه مصري، وهو أكبر دعم تقدمه الوزارة في تاريخ المسابقة؛ تأكيدًا لمكانة القرآن الكريم وأهله، ويحظى الفائزون بتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي (يحفظه الله)، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي تُقيمها وزارة الأوقاف احتفاءً بليلة القدر في شهر رمضان المبارك.