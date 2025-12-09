استجابة لـ صدى البلد .. سقوط المتهم بالاعتداء على صاحب دراجة نارية بسوهاج .. القصة الكاملة

في استجابة سريعة لما تم نشره عبر موقع صدى البلد، تمكن رجال مديرية أمن سوهاج، من ضبط المتهم بالاعتداء على مالك دراجة نارية أثناء محاولته سرقتها داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، وتم ضبط المتهم خلال وقت قياسي.

وبالفحص تبيّن أنه بتاريخ 8 من الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثانٍ سوهاج من ممرض يقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، مصابًا بجروح قطعية، بأنه أثناء نزوله من أحد العقارات فوجئ بأحد الأشخاص يحاول سرقة الدراجة النارية المملوكة له من مدخل العقار.

ماذا حدث؟

وحين حاول منعه، عاجله المتهم بطعنة باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته؛ ما أسفر عن إصابته، قبل أن يترك الدراجة النارية ويلوذ بالهرب.

وعلى الفور، كثّفت وحدة المباحث جهودها لكشف هوية الجاني، حيث أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبيّن أنه عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة، وتم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، إضافة إلى كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، كما أقرّ بحيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطي، مؤكدًا تفاصيل الواقعة كما وردت في بلاغ المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية ضد المتهم.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء محافظة سوهاج.