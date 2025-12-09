الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب

تغلب منتخب الإمارات على نظيره منتخب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما فى ختام منافسات بطولة كاس العرب بقطر 2025.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 16بعدما نفذ يحيى الغساني ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس داخل الشباك.

جاء الهدف فى الدقيقة 18 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء تسلمها يحي الغساني وسدد بباطن القدم داخل الشباك معلنا عن الهدف الثاني.

حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء لصالح سلطان العنزي لاعب الكويت بعد العودة لتقنية الفيديو فى الدقيقة 53.

وقلص في الشوط الثاني منتخب الكويت الفارق فى الدقيقة 61 بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها فهد الهاجري رأسية قوية على يمين الحارس داخل الشباك.

جاء الهدف الثالث لصالح منتخب الإمارات بعدما سدد نيكولاس خيمينيز تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس داخل الشباك.



أعلن هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب الكويت، عن تشيكل فريقه لمواجهة منتخب الإمارات، على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب قطر 2025.

جاء تشكيل منتخب الكويت كالتالي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

خط الدفاع:

فهد الهاجري - خالد صباح - معاذ الظفيري - عبد الوهاب العوضي

خط الوسط:

فواز عايض - احمد الظفيري - يوسف ماجد - سلطان العنزي

خط الهجوم:

محمد دحام - يوسف حامد.

البدلاء:

سليمان عبد الغفور - ناصر فالح - محمد الشريفي - معاذ العنزي - رضا هاني - عيد الرشيدي - شبيب الخالدي - راشد الدوسري - سعود الحوشان - حسن حمدات - عذبي شهاب - ناصر خضر.