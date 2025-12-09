شوط أول .. الإمارات تتفوق على الكويت بثنائية بكأس العرب

تقدم منتخب الإمارات على نظيره منتخب الكويت بهدفين دون رد فى دقيقتين فى المباراة المقامة بينهما فى ختام منافسات بطولة كاس العرب بقطر 2025.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 16بعدما نفذ يحيى الغساني ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس داخل الشباك.

جاء الهدف فى الدقيقة 18 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء تسلمها يحي الغساني وسدد بباطن القدم داخل الشباك معلنا عن الهدف الثاني.

أعلن هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب الكويت، عن تشيكل فريقه لمواجهة منتخب الإمارات، على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب قطر 2025.

جاء تشكيل منتخب الكويت كالتالي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

خط الدفاع:

فهد الهاجري - خالد صباح - معاذ الظفيري - عبد الوهاب العوضي

خط الوسط:

فواز عايض - احمد الظفيري - يوسف ماجد - سلطان العنزي

خط الهجوم:

محمد دحام - يوسف حامد.

البدلاء:

سليمان عبد الغفور - ناصر فالح - محمد الشريفي - معاذ العنزي - رضا هاني - عيد الرشيدي - شبيب الخالدي - راشد الدوسري - سعود الحوشان - حسن حمدات - عذبي شهاب - ناصر خضر.



