الأردن يطلق قافلة مساعدات غذائية إلى اليمن

أطلقت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية إلى الجمهورية اليمنية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني.



وضمّت القافلة 13 شاحنة محمّلة بـ 54,600 طرد غذائي، بهدف دعم الاحتياجات الأساسية وتقديم الإغاثة للمواطنين اليمنيين، ضمن مساعي الأردن المستمرة للوقوف إلى جانب الأشقاء ومساندتهم في مختلف الظروف.



وأكدت القوات المسلحة الأردنية، أن إرسال هذه المساعدات يأتي تنفيذًا لتوجيهات عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتجسيدا لنهج المملكة الثابت في خدمة القضايا الإنسانية وتعزيز التضامن العربي.

