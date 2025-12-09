أحمد موسى منفعلا: بعد حسن شحاتة مشفوتش كورة

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على خروج منتخب مصر من الدور الاول في بطولة كاس العرب 2025، قائلا : "انا مشفوتش كورة بعد الكابتن حسن شحاتة وكان أخر منتخب عندنا أصلا ومنتخب مصر واجه البرازيل وفرنسا وقتها".



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد اهم لاعبين في منتخب مصر.

وتابع أحمد موسى، أن منتخب مصر بلا دفاع بلا هجوم بلا خط وسط بلا حارس مرمي، مستدركا أن :"منتخب مصر مش عارف يفوز في ماتش واحد في البطولة العربية، والشعب المصري يغلي من أداء المنتخب".