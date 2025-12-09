صحة الإسماعيلية: قافلة طبية بقرية الدوايدة بالتل الكبير تقدم خدماتها للمواطنين

قامت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية بتفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية الدوايدة ، إدارة التل الكبير الصحية ، ترافقها الدكتورة داليا نورالدين مدير إدارة الطب العلاجي ، والدكتورة شيماء صلاح مدير المراجعة الداخلية والحوكمة ، وإلتقت مع فريق الطاقم الطبي وإطمأنت من المواطنين المترددين على إنتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية ، في بيان صحفي ، الى أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بقرية الدوايدة التابعة لمركز التل الكبير نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لعدد 830 مواطنًا ، حيث إستقبلت 437 مواطنا خلال يومها الأول و393 مواطنا خلال يومها الثاني.

وأوضحت أن القافلة شملت 6 عيادات تخصصية ، ووفرت الكشف والعلاج المجاني ، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجدة بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات ، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبها ، أوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية ، فضلا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة ، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانا ، فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

خ ع ق/ز.غ/رأش