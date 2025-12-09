وليد صلاح عبداللطيف: المجاملات هى السبب الرئيسي في فشل الكرة المصرية

أكد الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن هناك خلاف كبيرة بين المنتخب الأول والثاني، متسائلا :"اين سيذهب منتخب مصر في وسط خلافات كبيرة بين المنتخب الأول والثاني ؟".



وتابع الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف نجم منتخب مصر والزمالك السابق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن منتخب مصر أهم كل الاندية في مصر، مشيرا إلى أن الخلافات بين الرابطة واتحاد كرة القدم منعت دعم منتخب مصر باللاعبين.

وأشار الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف نجم منتخب مصر والزمالك السابق، إلى ان المجاملات هى السبب الرئيسي في فشل الكرة المصرية، ولابد من تنحية الخلافات من أجل منتخب مصر.

