ثغرات غير معروفة تهدد الهواتف الذكية عالميا.. ونداء عاجل للمستخدمين في مصر

تنظيم الاتصالات: هجمات إلكترونية متقدمة تستهدف المصريين عبر روابط ورسائل مزيفة

تحذيرات واسعة من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة في هواتف المستخدمين

بيان يحذر من برمجيات تجسس تستغل تحديثات الهواتف وروابط خبيثة

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT، بيانًا يحذر فيه من موجة متقدمة من محاولات الاختراق تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر، وذلك بناءً على تحذيرات رسمية من شركتي Google وApple.

وأوضح الجهاز أن الهجمات تعتمد على استغلال ثغرات لم تكن معروفة سابقًا، إضافة إلى إرسال رسائل وروابط خبيثة يتم تصميمها بشكل يخدع المستخدم ويجعله يظن أنها صادرة من جهات موثوقة. وشدد على أهمية تحديث أنظمة الهواتف والتطبيقات بشكل مستمر، لأن هذه التحديثات تحتوي عادة على إصلاحات أمنية تسد الثغرات التي قد يستغلها المهاجمون، مع التوصية بتفعيل ميزة التحديث التلقائي حينما يكون ذلك ممكنًا.

ودعا الجهاز المستخدمين إلى الاستفادة من أدوات الحماية المتقدمة المتوفرة على الهواتف، مثل وضع Lockdown Mode على أجهزة iPhone، والخيارات الأمنية المتقدمة على هواتف Android، نظرًا لقدرتها على رفع مستوى الأمان وتقليل فرصة تعرض الجهاز للاختراق أو برمجيات التجسس.

كما نبّه إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع أي روابط أو مرفقات تأتي من مصادر مجهولة أو غير مألوفة، حتى وإن بدا أن الرسالة مرسلة من شركة أو جهة معروفة، لأن الكثير من الهجمات تعتمد على انتحال الهوية لخداع المستخدم.

وأكد الجهاز أهمية استخدام متصفحات آمنة وأدوات حظر الإعلانات، لما لها من دور في تجنب الإعلانات التي قد تحتوي على أكواد ضارة.

كذلك أوصى بتفعيل رمز تحقق إضافي عند تسجيل الدخول للحسابات الحساسة مثل البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي، لمنع أي شخص من الوصول إليها حتى إذا تمكن من الحصول على كلمة المرور.

وأشار البيان إلى ضرورة أن يكون المستخدم واعيًا بالعلامات التي قد تشير إلى اختراق الجهاز، مثل بطء الأداء أو زيادة استهلاك البيانات أو ظهور تطبيقات مجهولة. كما أكد الجهاز أنه يتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مستخدمي الهواتف في مصر.