هيئة قصور الثقافة تصدر "سيمياء الخطاب الشعري" لأحمد الصغير ضمن سلسلة كتابات نقدية

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "سيمياء الخطاب الشعري.. مقاربات نقدية في الشعرية المعاصرة" للناقد الدكتور أحمد الصغير، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، وذلك ضمن سلسلة "كتابات نقدية".

جاء في المقدمة: "تأتي أهمية هذا الكتاب من خلال الوقوف على طرح مقاربات نقدية استبصارية، معتمدة على المقاربات التطبيقية للقصيدة العربية المعاصرة تحديدا، وذلك للكشف عن بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة، مرتكزا على منهجية معرفية محددة؛ للدخول في عوالم القصيدة المعاصرة، مستفيدة من مقاربات السيميائية والتأويلية بشكل أساس؛ لأن القصيدة العربية، في وقتنا الراهن، ليست بحاجة إلى شروح تقليدية، لأنها صارت قصيدة كونية، ثرية في المبنى والمعنى، تحتاج لأدوات نقدية متجددة، تسهم في عملية تفكيكها وتأويلاتها اللانهائية، كما يطرح البحث أدوات الخطاب الشعري التي اتكأ عليها الشعراء المعاصرون، ومن هذه الأدوات "الرمز الشعري، المفارقة بأنواعها، والدرامية، الذاتية، والسينمائية، السردية، وغيرها من الأدوات الفنية الأخرى".

يضم الكتاب 224 صفحة من القطع المتوسط، تحتوي على مقدمة وتأسيس نظري يتضمن مفهوم القصيدة المعاصرة، الخصائص الفنية للقصيدة، ومفهوم الخطاب الشعري.

ويتناول الكتاب بنية الخطاب الدرامي في الشعرية العربية المعاصرة، بناء الرمز في قصيدة محمد سليمان، بلاغة المفارقة في توقيعات عز الدين المناصرة، تعدد الأصوات في ديوان "هكذا تكلم الكركدن" لرفعت سلام، قراءة في الشعر الإماراتي، عين سارحة وعين مندهشة للشاعر أسامة الدناصوري، في المخاطرة جزء من النجاة.. قراءة في ديواني "حديقة الحيوانات ومعجزة التنفس" للشاعر حلمي سالم، قراءة في ديوان "الأيام حين تعبر خائفة" للشاعر محمود خير الله، قراءة في ديوان "الرصيف الذي يحاذي البحر" للشاعر سمير درويش، قراءة في ديوان "أركض طاويا العالم تحت إبطي" للشاعر محمد القليني، أسفار أحمد الجعفري "قليل من النور، كي أحب البنات"، شعرية الأحلام المجهضة "لعبة الضوء وانكسار المرايا" للنوبي الجنابي، قراءة في "مساكين يعملون في البحر" للشاعر عبد الرحمن مقلد، شكول تراثية في قصيدة علي منصور، صوت الإسكندرية الصاخب في شعر جمال القصاص، شعرية الحزن في ديوان "نتخلص مما نحب" للشاعر عماد غزالي، شعرية المعنى في ديوان "في سمك خوصة" للشاعر محمد التوني، شعرية المجاز عند أسامة الحداد.

سلسلة "كتابات نقدية" تعني بنشر الكتابات النقدية القديمة والحديثة والمعاصرة النظري منها والتطبيقي من أجل تواصل مثمر مع فنون الأدب. وهي إحدى إصدارات الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، مدير التحرير محمد التابعي، سكرتير التحرير عبد العليم عبدالفتاح، وتصميم الغلاف عماد عبد الغني.