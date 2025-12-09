لتأصيل علم القراءات.. انعقاد المقرأة المتخصصة بمسجد سيدي طلحة بكفر الشيخ

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ وإدارة أوقاف غرب كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المقرأة المتخصصة في القراءات القرآنية بمسجد سيدي طلحة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف للحفاظ على علوم القرآن المتخصصة.

جاء ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.

وقد شهدت المقرأة حضوراً نوعياً من القراء والأئمة المتخصصين وطلاب العلم، حيث تدارسوا مختلف أوجه القراءات المتواترة، مركزين على ضبط الأداء والتحرير في الروايات والأوجه، في تأكيد لعظمة حفظ الله لكتابه عبر تعدد أوجه التلاوة المنقولة بالتواتر عبر الأسانيد المتصلة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هدف وزارة الأوقاف من تنظيم هذه المقارئ المتخصصة؛ في الحفاظ على هذا العلم الجليل ونقله للأجيال القادمة بالسند الصحيح، وتدريب نخبة من الأئمة والقراء على القراءات العشر، ليكونوا سفراء لهذا العلم الشريف في المجتمع.