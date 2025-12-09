قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة 220 لاعبا يمثلون23 دولة .. انطلاق البطولة العربية للدارتس بشرم الشيخ
شبة وكلور في حمامات السباحة بالبطولات .. لميس الحديدي تكشف مفاجآت
شاهد .. خناقة مشجع مع أحمد حسن بعد وداع منتخب مصر كأس العرب
تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان
بعد إحالته للتحقيق .. حلمى عبد الباقي : النية مبيتة للإطاحة بى من نقابة الموسيقيين
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
مؤسسة أبو العينين تحتفل بيوم التطوع العالمي وتكرّم 15 ألف مشارك ببرنامجها

مؤسسة ابو العينين
مؤسسة ابو العينين
عادل نصار

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية في فعاليات الاحتفال بـ “يوم التطوع العالمي” بمكتبه الإسكندرية الذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت شعار “كل مساهمة تصنع فرق”، وذلك بحضور ممثلي مؤسسات التحالف، وقادة العمل التطوعي، وعدد من الشخصيات العامة.

وخلال الاحتفال، وجّهت المؤسسة خالص شكرها وتقديرها لأكثر من 15 ألف متطوع شاركوا في تنفيذ برامجها ومبادراتها على مدار العام، وأسهموا بشكل مباشر في دعم 250 ألف أسرة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المتطوعين هم الركيزة الأساسية لمسيرة العطاء والتنمية.

وانطلقت فعاليات الاحتفال أمس الجمعة بجلسات حوارية وورش عمل ناقشت قضايا محورية ترسم مستقبل العمل الأهلي في مصر، من أبرزها:
1. جلسة حول أثر التطوع على المجتمع ودوره في تحسين جودة الحياة.
2. جلسة حول التحول الرقمي في المؤسسات التنموية وكيفية توظيف التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الخدمات.
3. ورش عمل متخصصة بعنوان “دورة حياة المتطوع داخل مؤسسات المجتمع المدني”.
4. ورشة “ميثاق أخلاق التطوع” الهادفة إلى وضع معايير واضحة ومهنية للممارسات التطوعية.

وأكدت مؤسسة أبو العينين أن هذا اليوم يمثل فرصة لتبادل الخبرات وإبراز الدور الحيوي للمتطوعين، مشيرة إلى استمرارها في توسيع قاعدة التطوع وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشباب للمشاركة في جهود التنمية داخل الجمهورية.

واختتمت المؤسسة بتوجيه تحية تقدير لكل متطوع كان شريكًا حقيقيًا في صناعة الأمل وتحقيق أثر ملموس في حياة آلاف الأسر.

مؤسسة أبو العينين "يوم التطوع العالمي مكتبه الإسكندرية

