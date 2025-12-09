مصر للطيران: خلل إلكتروني في طائرات إيرباص واستدعاء 6 آلاف طائرة حول العالم

قال أحمد عادل، رئيس شركة مصر للطيران:"يوم الجمعة اتصلت بي شركة إيرباص وأبلغتني أن هناك طائرات ستتأثر بسبب خلل في برنامج ELAC، فشكلنا فورًا غرفة عمليات لحصر الطائرات والرحلات المتأثرة."

وأضاف عادل خلال تصريحات لبرنامج مساء Dmc أن التواصل مع الشركة المصنعة كان مباشرًا لمعرفة مدى تأثير الخلل على أسطول مصر للطيران واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب.

رحلة متجهة للمكسيك تتعرض لمشكلة مفاجئة

أوضح عادل أن أحد الطائرات المتجهة للمكسيك ظهر بها خلل مفاجئ في النظام الإلكتروني، لكن الطيار تصرف بسرعة وتم إعادة الطائرة لمسارها الطبيعي بأمان، مؤكداً أن الخلل مرتبط بإشارات التحكم في صعود وهبوط الطائرة.

إيرباص تستدعي 6 آلاف طائرة

وأعلنت شركة إيرباص عن استدعاء نحو 6 آلاف طائرة حول العالم للتحقق من الخلل، خاصة مع تأثير التوهجات الشمسية على الأنظمة الإلكترونية للطائرات.

إجراءات السلامة لدى مصر للطيران

أكد عادل أن مصر للطيران اتخذت عدة خطوات عاجلة منها تشكيل غرف عمليات طارئة لمتابعة الموقف،بجانب حصر عدد الطائرات المتأثرة وعدد الرحلات ،إضافة إلى التواصل المستمر مع إيرباص لتصحيح الخلل والتأكد من سلامة الطائرات قبل استئناف الرحلات.

وختم عادل بالتأكيد على أن مصر للطيران ملتزمة بأعلى معايير السلامة الجوية، وأن جميع الرحلات ستسير بأمان بعد التحقق الكامل من الطائرات.