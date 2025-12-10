يجذب الاستثمارات الأجنبية.. برلماني: افتتاح مشروع «ليوني» يُعزّز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح مصنع شركة “ليوني” بمدينة بدر يمثل إضافة نوعية للقطاع الصناعي المصري، ويعكس نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعميق الصناعة المحلية.

توطين صناعة مكونات السيارات في مصر

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن توطين صناعة مكونات السيارات في مصر يعزز الإنتاج المحلي ويحد من الاعتماد على الواردات، وهو ما يساهم في استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على أسعار السيارات والسلع المرتبطة بها.

وأشار إلى أن المشروع يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويزيد من القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ويضع مصر في موقع متقدم ضمن خريطة صناعة السيارات الإقليمية والدولية.

وأكد أن مجلس الشيوخ يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة مشروعات التوسع الصناعي لضمان أن تترجم هذه الاستثمارات إلى أثر ملموس على الاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين.