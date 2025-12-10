«شيكا»: التعادل أمام الزمالك بكأس الرابطة «نقطة تحوّل» لمسيرتنا بالدوري

أعرب محمد السيد شيكا، لاعب كهرباء الإسماعيلية، عن سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه ضد الزمالك بثلاثة أهداف لمثلها في بداية مشوار كأس الرابطة المصرية وبالهاتريك الشخصي الذي سجله.

وقال محمد شيكا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الحمد لله على التعادل.. والتعادل نقطة تحوّل كي تخرجنا من الحالة اللي إحنا بيها في الدوري المصري، ونسعى لكي نسير خطوة خطوة في الدوري».

وتابع قائلًا: «كان عندنا رهبة في بداية الدوري لأننا كنا صاعدين من الدرجة الثانية، وهو ما أثر علينا في بداية المشوار».

وأشار محمد شيكا إلى أن ارتباط اسمه بلقب شيكا يرجع إلى التسمية له منذ كان صغيرًا نظرًا لكون بشرته تميل إلى اللون الأسمر.