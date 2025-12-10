قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ البحر الأحمر: تقدّم ملموس في مشروعات الأبنية التعليمية بتكلفة 150.9 مليون جنيه

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تحقيق معدلات تنفيذ متقدمة في مشروعات الأبنية التعليمية الجاري تنفيذها بعدد من مدن المحافظة، موضحًا أن الدولة تواصل دعم القطاع التعليمي عبر إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة لاستيعاب الزيادة السكانية وتلبية احتياجات المواطنين.

مشروعات تعليمية تتقدم بخطى ثابتة في مدن الجنوب

تشهد مدينة الشلاتين تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، حيث يجري العمل على توسعات مدرسة عدلي منصور بتكلفة 9.3 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 49٪. كما يجري تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة أبرق الابتدائية بتكلفة 8.4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50٪، بالإضافة إلى مدرسة السادات الابتدائية التي بلغت تكلفتها 13.3 مليون جنيه وحققت حتى الآن نسبة تنفيذ 60٪.

القصير ورأس غارب.. توسعات ومدارس جديدة

وفي مدينة القصير تتواصل أعمال استكمال توسعات مدرسة مصطفى حبيب الابتدائية بتكلفة 8.7 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 74٪، بينما تتقدم أعمال إنشاء مدرسة القصير الإعدادية بمدينة رأس غارب ضمن مشروع تبلغ قيمته 11.4 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى 32٪.

مرسى علم.. مشروع كبير يقترب من الانتهاء

وأشار المحافظ إلى أن مدينة مرسى علم تقترب من اكتمال أعمال إنشاء مدرسة مرسى علم الرسمية للغات، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات التعليمية في جنوب المحافظة، إذ بلغت تكلفتها 15.9 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذها إلى 93٪.

الغردقة.. مدارس صناعية وفندقية ورسمية قيد التنفيذ

وفي مدينة الغردقة تتواصل الأعمال داخل مشروع إنشاء مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية بنات بتكلفة 27.3 مليون جنيه ونسبة تنفيذ بلغت 93٪، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مدرسة جمال نظيم الفندقية الذي بلغت تكلفته 26.1 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذه إلى 39٪، وكذلك مشروع مدرسة السقالة الرسمية بتكلفة 30.5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 42٪.

جهود موازية لرفع كفاءة المدارس

وأكد اللواء عمرو حنفي أن هذه المشروعات تمثل دعمًا مهمًا للبنية التعليمية في المحافظة، موضحًا أن أعمال الصيانة للعام المالي 2025/2024 تُنفذ بالتوازي مع مشروعات الإنشاء، بما يضمن جاهزية المدارس واستمرار تطوير البيئة التعليمية في مختلف مدن البحر الأحمر.

اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظ البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي

