الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
بعيداً عن الأكاذيب.. مدبولي يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص على حرية الرأي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح
الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل
مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026
ترامب: رئيس كولومبيا سيكون التالي بعد مادورو
دعاء الفجر لطلب الرزق.. كلمات نبوية تجلب البركة وتيسر لك يومك
مدبولي: خفض الدين والتضخم وإسراع "التأمين الشامل" و"حياة كريمة" أبرز مستهدفاتنا
مسؤول عسكري أوكراني سابق: انضمام كييف للاتحاد الأوروبي يحتاج من 3 لـ 5 سنوات

هاني حسين

قال أوليكسي ميلنيك، مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، إن اجتماع اليوم الذي تستضيفه أوكرانيا لدعم مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي هو اجتماع غير رسمي، ولا يمكن التعويل عليه لتحقيق تقدم سريع في هذا الملف.

وأوضح ميلنيك خلال مداخلة  على قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يرى أن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يتحقق في المدى القريب، مشيرًا إلى وجود «معوّقات حقيقية» تحتاج كييف إلى تجاوزها، مضيفا: «إذا كنا متفائلين، يمكن القول إن العملية قد تستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات».

وأشار إلى أن على أوكرانيا إنجاز حزمة من التشريعات والإصلاحات التي التزمت بها، وتشمل إصلاحات سياسية، وتعزيز الحوكمة، واتخاذ خطوات جدية للحد من الفساد، معتبرا أن هذه المتطلبات ستُطيل من المدة اللازمة لبدء مفاوضات الانضمام الفعلية، رغم التقييم الأخير الذي أظهر تقدمًا في بعض الجوانب.
 

