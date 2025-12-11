مسؤول عسكري أوكراني سابق: انضمام كييف للاتحاد الأوروبي يحتاج من 3 لـ 5 سنوات

قال أوليكسي ميلنيك، مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، إن اجتماع اليوم الذي تستضيفه أوكرانيا لدعم مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي هو اجتماع غير رسمي، ولا يمكن التعويل عليه لتحقيق تقدم سريع في هذا الملف.

وأوضح ميلنيك خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يرى أن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يتحقق في المدى القريب، مشيرًا إلى وجود «معوّقات حقيقية» تحتاج كييف إلى تجاوزها، مضيفا: «إذا كنا متفائلين، يمكن القول إن العملية قد تستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات».

وأشار إلى أن على أوكرانيا إنجاز حزمة من التشريعات والإصلاحات التي التزمت بها، وتشمل إصلاحات سياسية، وتعزيز الحوكمة، واتخاذ خطوات جدية للحد من الفساد، معتبرا أن هذه المتطلبات ستُطيل من المدة اللازمة لبدء مفاوضات الانضمام الفعلية، رغم التقييم الأخير الذي أظهر تقدمًا في بعض الجوانب.

