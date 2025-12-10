قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأكيداً لما نشره صدى البلد|مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم تنفي تخفيف المناهج
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كريم هاشم: الراب مش مجرد موسيقى هامشية ويعبر عن جيل بأكمله

إسراء صبري

أكد الكاتب الصحفي كريم هاشم أن ساحة الراب المصرية في عام 2025 شهدت واحدة من أكثر المراحل اشتعالًا، بعدما تحولت "الدسات" من مجرد مناوشات ترويجية إلى صدامات حقيقية بين نجوم الجيل الجديد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية سارة سامي، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن آخر "دس" وقع بين أبو الأنوار وزياد ظاظا لم يكن مقصودًا في بدايته، لكنه انقلب إلى مواجهة عنيفة جذبت الجمهور وأعادت الجدل حول حدود المنافسة.

وأكد أن بعض صناع الراب يلجؤون عمدًا إلى الدسات لتحقيق عملية انتشار سريع يرفع نسب المشاهدات ويجلب الحفلات والإعلانات، بينما يدخل آخرون في خلافات حقيقية بدافع "النكش" أو استعادة الهيمنة على الساحة.

وأشار إلى أن مشهد الراب لا يزال يستشهد حتى الآن بالعداء القديم بين شاهين وأبي يوسف، الذي تحول لجزء من التاريخ الحديث للراب المصري.

ولفت إلى أن انفصال فريق "معادي تاون مافيا" شكل مثالًا واضحًا على تطورات الساحة، حيث نجح فليكس بعد خروجه من الفريق في تقديم نفسه بصورة أقوى، معتمدًا على حكايته مع الشارع وقدرته على صناعة موسيقى "الدريل" بملامح محلية.

وأشار إلى أن 2025 أصبحت سنة مفصلية لتغير ذوق الشباب، إذ لم يعد الراب مجرد موسيقى هامشية، بل أصبح لغة تعبر عن جيل كامل يعيش صراعاته ويعبر عنها بشكل مباشر وصريح.

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

أرشيفية

أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة

أرشيفية

الكرملين يحذر أوروبا.. مصادرة الأصول الروسية ستواجه برد قاس

السفارة الأمريكية بالعراق

السفارة الأمريكية ببغداد تجدد التزامها بالشراكة مع العراق بمناسبة يوم النصر

لقاحات السرطان

روسيا تمضي قدماً في إنتاج سلسلة من لقاحات السرطان

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

