كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال..شاهد

حرصت الفنانة كارمن سليمان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة كارمن سليمان

تألقت كارمن سليمان في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون وقميص باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت كارمن سليمان حذاء صيفي ذا كعب عالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت كارمن سليمان بشعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.