النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
قوافل طبية مجانية لقرى مركزي الخارجة وباريس في الوادي الجديد
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
طوابير أمام اللجان.. توافد كثيف لأهالي الرحمانية في انتخابات مجلس النواب 2025

ساندي رضا

شهد مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم، توافدًا كبيرًا من الأهالي على لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت لليوم الثانى في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث ظهرت طوابير ممتدة أمام المقرات الانتخابية وسط أجواء من الانضباط والتنظيم.


وأكدت غرف العمليات بالمركز انتظام سير العملية الانتخابية دون معوقات تُذكر، مع تواجد مكثف لقوات الأمن لتأمين اللجان وتنظيم حركة دخول وخروج الناخبين، وتوفير التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.


وأعرب عدد من الناخبين عن حرصهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدين أن الحضور الكثيف يعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وتستمر عملية التصويت حتى المساء، وسط استعدادات مكثفة لضمان إجراء الانتخابات في أجواء مستقرة وهادئة داخل مختلف لجان مركز الرحمانية.


 

