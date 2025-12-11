طوابير أمام اللجان.. توافد كثيف لأهالي الرحمانية في انتخابات مجلس النواب 2025

شهد مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم، توافدًا كبيرًا من الأهالي على لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت لليوم الثانى في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث ظهرت طوابير ممتدة أمام المقرات الانتخابية وسط أجواء من الانضباط والتنظيم.



وأكدت غرف العمليات بالمركز انتظام سير العملية الانتخابية دون معوقات تُذكر، مع تواجد مكثف لقوات الأمن لتأمين اللجان وتنظيم حركة دخول وخروج الناخبين، وتوفير التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأعرب عدد من الناخبين عن حرصهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدين أن الحضور الكثيف يعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وتستمر عملية التصويت حتى المساء، وسط استعدادات مكثفة لضمان إجراء الانتخابات في أجواء مستقرة وهادئة داخل مختلف لجان مركز الرحمانية.



