أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 13-12-2025

سعر الأسماك اليوم:



البلطي: من 61 إلى 65 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 56 إلى 60 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 960 إلى 1100 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 830 إلى 930 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 740 إلى 800 للكيلو

البوري: من 180 إلى 200 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 310 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 70 إلي 120 جنيه للكيلو