الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم 13-12-2025

سعر الذهب
محمد يحيي

سجل أشهر أعيرة الذهب استقرارا بأول تعاملات له اليوم السبت الموافق 13-12-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

أشهر عيار ذهب

تضمن سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا داخل محلات تداول المشغولات الذهبية المنتشرة على مستوي الجمهورية. 

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

آخر تحديث لسعر  أشهر عيار ذهب

وتضمن آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5750 جنيه للبيع و 5775 جنيه للشراء

استقرار الذهب

استقر سعر الأعيرة الذهبية في مصر داخل محلات الصاغة خلال مستهل تعاملات اليوم دون تغيير.

وصل 

ثبات الذهب

وسجل المعدن الأصفر ثباتا نسبيا بأول تعاملاته الأسبوعية بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة

تحرك الذهب

وخلال تعاملات مساء أمس الجمعة، سجل متوسط عيار الذهب زيادة طفيفة بمختلف الأعيرة لم تجاوز حاجز الـ5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تحركات الذهب

وشهد سعر الذهب خلال الاسابيع القلائل حالة من التذبذب بين الارتفاع و التراجع، لكنه فقد ما يقارب من 550 جنيه على الاقل بمختلف الاعيرة الذهبية خلال تلك الفترة

اخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5650 جنيه .

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6571 جنيه للبيع و 6600 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5750 جنيه للبيع و 5775 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4928 جنيه للبيع و 4950 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3833 جنيه للبيع و 3850 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46 ألف جنيه للبيع و 46.2 ألف جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4330 دولار للبيع و 4331 دولار للشراء

انخفاض أسعار الذهب بعد وقف إطلاق النار في غزة مع بقائها فوق مستوى 4000 دولار للأوقية

تعليقات خبراء الذهب بعد خفض الفائدة الأمريكية

قال جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة «جولد ايرا» للاستثمار وتجارة الذهب، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل توقعات التضخم المرتفعة والأسواق العالمية المتقلبة.

وتوقع لوكا أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 5000 دولار للأوقية في 2026، مشيرًا إلى أن المستثمرين سيواصلون اللجوء إلى الذهب لتعزيز محافظهم ضد تقلب الأسواق وتقليل المخاطر.

وأضاف لوكا :انقسام أعضاء الفيدرالي يعكس حالة من عدم اليقين في السياسة النقدية، وهو ما يدعم الطلب على الذهب ويزيد من أهميته في المحافظ الاستثمارية للمستثمرين حول العالم."

وأشار لوكا أيضًا إلى أن برنامج مشتريات أذون الخزانة قصيرة الأجل الذي أعلنه الفيدرالي يمثل عامل دعم مباشر للذهب: "عودة التيسير الكمي تزيد من السيولة في الأسواق وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن النفيس، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أمان رأس المال."

كما أضاف: الخطوة الأخيرة للفيدرالي تمثل أيضًا مؤشرًا على مرونة السياسة النقدية، وهو ما يزيد الثقة لدى المستثمرين في الذهب كأصل يحافظ على القيمة على المدى المتوسط والطويل."

