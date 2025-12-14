أخبار التوك شو| أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها.. وأحمد السقا: صعبت عليا نفسي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة

تأهل الطفل عبدالله عبد الموجود، إلى المرحلة التالية من برنامج دولة التلاوة، عائدا من مغادرة للمسابقة في البداية بعدما اعتذر أحد المتسابقين لظروف صحية.

لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالتفاعل الكبير لجماهير ليفربول مع نزول النجم المصري محمد صلاح إلى أرض الملعب خلال مواجهة برايتون، بعد مشاركته بديلًا في الدقيقة 26 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب «آنفيلد» ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي

عبر الفنان أحمد السقا عن حزنه لما تعرض له من هجوم شديد عقب الفيديو الذي أعلن فيه دعمه للنجم محمد صلاح ومناشدة إدارة ليفربول لحل مشكلة صلاح.

متحور جديد من فيروس كورونا | تنبيه عاجل من المصل واللقاح للمواطنين

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا في ظل الانتشار الشديد للفيروس، مشيرًا إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل في الإغلاق نتيجة زيادة الإصابات، موضحًا أن الإنفلونزا خلال هذا الموسم أكثر شراسة من المواسم السابقة، ما يستدعي ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا للوقاية من مضاعفاتها، لافتًا إلى وجود متحور جديد من فيروس كورونا في الوقت الحالي.

أتحدى أي إخواني يكدبني.. أحمد موسى يكشف مخططا جديد للجماعة الإرهابية ضد مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى عن آخر ما يتم العمل عليه من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن هناك خطة للجان الإلكترونية تقوم بتغيير مسار التنظيم الدولي للإخوان.

عبلة كامل تثمّن قرار الرئيس السيسي بعلاج الفنانين: لفتة إنسانية وحنونة

وجّهت الفنانة عبلة كامل الشكر للإعلامية لميس الحديدي، كما أعربت عن امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لقراره الخاص بعلاج الفنانين، مؤكدة أن القرار فاجأها وأسعدها، واصفة إياه بـ«اللفتة الهايلة والحنونة».

أحمد موسى عن استهداف قوة أمريكية بسوريا : ترامب هيجيب عاليها واطيها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قوة أمريكية كانت تتحرك في وسط سوريا وتم استهدافها وتم قتل 3 امريكان وأصيب 3 آخرين.

وزير الصحة: مستشفى العاصمة بها أحدث قسطرة قلب ومخ على مستوى العالم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل دخلت في 6 محافظات وتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية سوف يسهم في دخولها في منظومة التأمين الصحي في المستقبل.

الشيخ حسن عبد النبي: المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ.. فيديو

شارك المتسابق مهنا ربيع عبد المنعم، في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، حيث قرأ آيات من القرآن الكريم من سورة سبأ.

تحمل سخافات كثيرة.. أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تولى رئاسة وزراء مصر في فترة صعبة للغاية، حيث واجه أزمة جائحة كورونا ثم الأزمات الاقتصادية المتتالية".