قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
الأمومة أولوية قصوى .. وفاء مكي تكشف سبب ابتعادها عن الفن | فيديو
إسلام عيسى: علي ماهر أفضل من حلمي طولان.. ولو كان مدربًا للمنتخب لتغيرت النتائج
بالأسماء .. نشأت الديهي يكشف قادة «ميليشيات مُناهضة» لحماس في غزة |فيديو
رسالة بالإنجليزي والعربي تشعل الجدل.. عمرو أديب يرد على مُهاجمي أحمد السقا
موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025
السكة الحديد: نقلنا 36 ألف راكب سوداني بمشروع العودة الطوعية
تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث
نيران صديقة .. آرسنال يهزم وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
محافظة الإسكندرية توضح سبب انبعاث رائحة غاز غدا في برج العرب
خلافات الميراث .. القصة الكاملة لـ فيديو صفع مسن كفر الشيخ | شاهد
الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: مينفعش أقول للزائر وقتك خلص
أخبار التوك شو| أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها.. وأحمد السقا: صعبت عليا نفسي

محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
تأهل الطفل عبدالله عبد الموجود، إلى المرحلة التالية من برنامج دولة التلاوة، عائدا من مغادرة للمسابقة في البداية بعدما اعتذر أحد المتسابقين لظروف صحية.
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالتفاعل الكبير لجماهير ليفربول مع نزول النجم المصري محمد صلاح إلى أرض الملعب خلال مواجهة برايتون، بعد مشاركته بديلًا في الدقيقة 26 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب «آنفيلد» ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
عبر الفنان أحمد السقا عن حزنه لما تعرض له من هجوم شديد عقب الفيديو الذي أعلن فيه دعمه للنجم محمد صلاح ومناشدة إدارة ليفربول لحل مشكلة صلاح.

متحور جديد من فيروس كورونا | تنبيه عاجل من المصل واللقاح للمواطنين
أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا في ظل الانتشار الشديد للفيروس، مشيرًا إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل في الإغلاق نتيجة زيادة الإصابات، موضحًا أن الإنفلونزا خلال هذا الموسم أكثر شراسة من المواسم السابقة، ما يستدعي ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا للوقاية من مضاعفاتها، لافتًا إلى وجود متحور جديد من فيروس كورونا في الوقت الحالي.
أتحدى أي إخواني يكدبني.. أحمد موسى يكشف مخططا جديد للجماعة الإرهابية ضد مصر
كشف الإعلامي أحمد موسى عن آخر ما يتم العمل عليه من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن هناك خطة للجان الإلكترونية تقوم بتغيير مسار التنظيم الدولي للإخوان.
عبلة كامل تثمّن قرار الرئيس السيسي بعلاج الفنانين: لفتة إنسانية وحنونة
وجّهت الفنانة عبلة كامل الشكر للإعلامية لميس الحديدي، كما أعربت عن امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لقراره الخاص بعلاج الفنانين، مؤكدة أن القرار فاجأها وأسعدها، واصفة إياه بـ«اللفتة الهايلة والحنونة».

أحمد موسى عن استهداف قوة أمريكية بسوريا : ترامب هيجيب عاليها واطيها
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قوة أمريكية كانت تتحرك في وسط سوريا وتم استهدافها وتم قتل 3 امريكان وأصيب 3 آخرين.
وزير الصحة: مستشفى العاصمة بها أحدث قسطرة قلب ومخ على مستوى العالم
أكد الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل دخلت في 6 محافظات  وتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية سوف يسهم في دخولها في منظومة التأمين الصحي في المستقبل.

الشيخ حسن عبد النبي: المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ.. فيديو
شارك المتسابق مهنا ربيع عبد المنعم، في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، حيث قرأ آيات من القرآن الكريم من سورة سبأ.

تحمل سخافات كثيرة.. أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تولى رئاسة وزراء مصر في فترة صعبة للغاية، حيث واجه أزمة جائحة كورونا ثم الأزمات الاقتصادية المتتالية".

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

