شعبة الأجهزة الكهربائية: المبيعات تتراجع 40% والتجار يبيعون بخسارة

أكد جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة ركود واضحة، حيث وصلت نسبة تراجع المبيعات إلى نحو 40%، موضحًا أن هذا الركود يرجع إلى عدة أسباب، في مقدمتها قيام عدد كبير من المواطنين بشراء الأجهزة الكهربائية وتخزينها خلال السنوات الماضية، إلى جانب اتساع الفجوة بين القوة الشرائية للمستهلكين والأعباء المعيشية المتزايدة، فضلًا عن الارتفاع الكبير في أسعار الأجهزة الكهربائية.

أسعار الأجهزة الكهربائية

وأشار جورج سدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن مواسم العروض وعلى رأسها “البلاك فرايدي”، باتت تضر سوق الأجهزة الكهربائية أكثر مما تفيده، موضحًا أن المستهلكين أصبحوا ينتظرون فترات التخفيضات للشراء، ما أدى إلى تباطؤ حركة البيع على مدار العام، وتراجع معدلات التداول داخل السوق.

بيع الأجهزة الكهربائية

وأضاف جورج سدرة، أن التجار في الوقت الحالي يضطرون إلى بيع الأجهزة الكهربائية بخسارة، وهو ما يمثل أزمة جديدة ومشكلة كبيرة تواجه القطاع، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف وثبات حركة الطلب.

حالة الركود الحالية

وأكد جورج سدرة، أن صغار التجار هم الأكثر تضررًا من حالة الركود الحالية في سوق الأجهزة الكهربائية، نظرًا لضعف قدرتهم على تحمل الخسائر مقارنة بكبار التجار، متوقعًا أن تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية انخفاضًا بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالمستويات الحالية، في محاولة لتنشيط حركة البيع وتخفيف حدة الركود المسيطر على السوق.