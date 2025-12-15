تأهيل موظفي خدمة المواطنين بدمياط بلغة الإشارة

في إطار تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، انطلقت اليوم فعاليات دورة لغة الإشارة المخصصة للعاملين بإدارات خدمة المواطنين،بدمياط، والتواصل الجماهيري، وحقوق الإنسان بمديرية الخدمات والوحدات المحلية، وذلك بالقاعة الكبرى بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الاستاذ عز الدين نور مدير وحدة حقوق الإنسان وممثلين مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية التربية والتعليم، وعدد من العاملين بالوحدات المحلية والمديريات والقطاعات

وتأتي هذه الدورة في ضوء رصد وجود فجوة في التواصل بين مقدمي الخدمات بالمديريات والوحدات المحلية وبين ذوي الهمم من الصم والبكم، بما قد يمثل عائقًا أمام حصولهم على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم بالشكل الأمثل.

وتُنفَّذ الدورة التدريبية بمدة إجمالية 20 ساعة تدريبية، بواقع 4 ساعات يوميًا على مدار 5 أيام، وذلك خلال الفترة من 14 / 12 / 2025 إلى 18 / 12 / 2025.

وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم في التواصل بلغة الإشارة، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي، وضمان وصول الخدمات الحكومية إلى جميع الفئات دون تمييز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.