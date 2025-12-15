انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بدمياط

انطلقت الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية المرحلة الأولى بإدارة فارسكور وإدارة الزرقا وإدارة كفر البطيخ وذلك بدأ من 14/12/2024وحتي 18/12/202 .

ومن المقرر أن تكون بجمع المراكز والوحدات وعيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والعيادة المتنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحه الانجابية وتقديم الخدمه الصحيه بمعرفة أخصائيين النساء والتوليد مدربين علي خدمات تنظيم الأسرة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الدكتور ايمن الشهابى محافظ دمياط

و الدكتوره عبله الالفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة

والدكتوره رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية و تنميه الاسرة و تحت اشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط و دكتورة امانى القرش وكيل المديرية بدمياط

وبقيادة دكتورة تسنيم مايلو مدير إدارة تنميةالأسرة.