اقتصاد

توقعات بتراجع أسعار النحاس عن مستوياتها القياسية في عام 2026

نحاس
نحاس
وكالات

تتوقع غولدمان ساكس انخفاضاً طفيفاً في أسعار النحاس عام 2026 بعد بلوغها مستويات قياسية مؤخراً، على الرغم من أن الطلب المتزايد على المعدن من شبكة الكهرباء والبنية التحتية للطاقة سيرفع الأسعار تدريجياً على المدى الطويل.

وكتب إوين دينسمور، محلل أبحاث غولدمان ساكس، في تقرير، أن أسعار النحاس والمعادن الصناعية الأخرى كالألومنيوم والليثيوم شهدت ارتفاعاً هذا العام مع انخفاض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأميركي، وتحسن التوقعات بشأن النمو الاقتصادي الصيني.

كما ساهمت اضطرابات سلاسل التوريد، والتغيرات في السياسات، والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأسعار.

بينما بلغ سعر النحاس مستوى قياسياً قدره 11,771 دولاراً للطن في 8 ديسمبر، تتوقع أبحاث غولدمان ساكس استمرار فائض العرض العالمي، ما سيحول دون تجاوز أسعار النحاس 11,000 دولار لفترة طويلة في عام 2026.

وتشير التقديرات إلى انخفاض الطلب الصيني على النحاس المكرر بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025، مع تراجع أثر سياسات التحفيز الاقتصادي والتحميل المسبق للرسوم الجمركية في بداية العام.

توقعات أسعار النحاس في عام 2026

في العام المقبل، تتوقع أبحاث غولدمان ساكس أن يبقى سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن، ضمن نطاق 10,000 إلى 11,000 دولار، "حيث سيمنع النمو القوي للطلب العالمي من شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة، مدعوماً بالاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والدفاع"، الأسعار من الانخفاض إلى ما دون 10,000 دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن 10710 دولاراً في النصف الأول من عام 2026.

رغم فائض سوق النحاس العالمي هذا العام، إلا أن مزيجاً من النمو المحدود في المعروض من المناجم وارتفاع الطلب الهيكلي من قطاع الطاقة من شأنه أن يُحقق توازناً أكبر بين العرض والطلب العام المقبل، ويرفع الأسعار لما بعد عام 2026. 

ويتوقع الفريق الآن أن يختتم سوق النحاس العالمي عام 2025 بفائض قدره 500 ألف طن (بعد تعديل التوقعات السابقة بالزيادة من 215 ألف طن). وكتب دينسمور: "مع أن فائضنا الأقل بكثير لعام 2026، والبالغ 160 ألف طن، يُقرّب السوق من التوازن، إلا أنه يعني أننا لا نتوقع أن يشهد سوق النحاس العالمي نقصاً في أي وقت قريب".

على المدى البعيد، يتوقع الفريق أن يصل سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن عام 2035 إلى 15 ألف دولار للطن، وهو أعلى من متوسط ​​توقعات محللي القطاع.

عوامل رفع أسعار النحاس العام المقبل

من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة الطلب على النحاس في سوق لندن العام المقبل، احتمال فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات النحاس المكرر.

ومن المتوقع أن يرفع وزير التجارة الأميركي توصيته بشأن الرسوم الجمركية على النحاس إلى البيت الأبيض بحلول يونيو 2026 (وربما قبل ذلك). ويتوقع قسم الأبحاث في غولدمان ساكس، في السيناريو الأساسي، تطبيق رسوم جمركية على النحاس المكرر بنسبة 25% على الأقل بعد ذلك بفترة وجيزة.

في هذا السيناريو، قد تتسارع تدفقات النحاس إلى الولايات المتحدة مع قيام المستوردين بتخزين كميات كبيرة قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ. وكتب دينسمور: "من المرجح أن يسمح هذا بتدفق مستمر للمعدن إلى الولايات المتحدة العام المقبل".

يتوقع قسم الأبحاث في غولدمان ساكس انخفاضاً طفيفاً في أسعار النحاس بعد تطبيق الرسوم الجمركية، ثم استئناف مسارها التصاعدي.



 

نحاس اميريكا رسوم

