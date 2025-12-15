في استجابة سريعة.. مرور بني سويف يقوم بضبط سائق تاكسي وسحب رخصته لاستغلاله مواطنة مريضة

قامت إدارة مرور بني سويف تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالاستجابة السريعة لشكوى تم رصدها تتعلق باستغلال أحد سائقي التاكسي بمدينة بني سويف، حيث تبين من الشكوى تعرض مواطنة لموقف غير إنساني بعد ركوبها سيارة أجرة برفقة والدتها المريضة من موقف عدلي منصور إلى مستشفى الزهراء، قبل أن يتعمد السائق إنزالها عند نقطة غير متفق عليها "موقف محيي الدين" بغرض رفع الأجرة بشكل غير قانوني.

وعلى الفور، كلّف المحافظ الأجهزة المعنية بفحص الشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة، حيث تم التنسيق مع إدارة المرور وتم ضبط السائق المخالف، وسحب الرخصة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على التصدي لأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، موجهاً بضرورة التعامل الحاسم مع أي مظاهر استغلال في وسائل النقل أو إخلال بالقواعد المنظمة، مع التأكيد على أن حفظ كرامة المواطنين وحسن معاملتهم يمثل أولوية لا تهاون فيها.