إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
جماهير تصطف ودعم مالي كبير لأجل عودة البطل أحمد الأحمد إلى حياته بعد واقعة بوندي
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
بلوم على منى زكي.. أبرز ما قاله محمد صبحي عن فيلم الست وواقعة السائق
أبوها العاطل ضربها لحد الموت .. أسرة الطفلة ماجدة : متستاهلش كدا وعايزين حقها | خاص
محافظات

البحر الأحمر تنظم لقاءً توعويًا حول جرائم الإنترنت وحماية المرأة الرقمية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر في إطار رعاية ودعم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لكافة المبادرات والفعاليات الهادفة إلى تمكين المرأة ورفع الوعي المجتمعي بقضاياها،  لقاءً توعويًا بعنوان «جرائم تقنية المعلومات والحماية الرقمية»، وذلك بمقر كلية التربية بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات حملة «16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة» ومبادرة «معًا بالوعي نحميها».

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين فرع المجلس القومي للمرأة والجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف النهوض بالمرأة في مختلف المجالات، ونشر ثقافة الوعي والحماية من جميع أشكال العنف، خاصة العنف الإلكتروني الذي أصبح من أبرز التحديات المعاصرة.

ونُظمت الندوة من خلال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة مروى حمدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، والأستاذة الدكتورة رقية محمود أحمد علي، وكيلة كلية التربية بجامعة الغردقة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في المجالين القانوني والمجتمعي.

وأكدت الدكتورة مروى حمدي، خلال كلمتها، دعم المجلس القومي للمرأة الدائم لكافة الجهود المبذولة لرفع الوعي بقضايا المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف، مشيرة إلى أن العنف الإلكتروني أصبح من أخطر صور العنف الحديثة، ويتطلب مواجهة واعية وتشريعات رادعة، إلى جانب توعية الفتيات والسيدات بحقوقهن وسبل الحماية القانونية.

كما استعرض الأستاذ أبانوب ناصف، محامي مكتب شكاوى المرأة، شرحًا وافيًا لجرائم تقنية المعلومات وفقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018، موضحًا صور الجرائم الإلكترونية، ومنها الاعتداء على الحسابات الشخصية، وانتهاك الخصوصية، وجرائم التشهير والتهديد، واستخدام وسائل التقنية في ارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الواجب اتباعها وسبل الوقاية والحماية الرقمية.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة هناء جمال الدين، محامية مكتب شكاوى المرأة، دور المكتب والخدمات المجانية التي يقدمها للسيدات، سواء على المستوى القانوني أو النفسي، وأنواع الشكاوى التي يتم استقبالها، مع التعريف بالخط الساخن للمجلس القومي للمرأة رقم 15115 لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات حملة «16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة» التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، بهدف نشر الوعي المجتمعي بمخاطر العنف الإلكتروني، وتمكين الفتيات والشباب من مواجهة التحديات المرتبطة بالحماية الرقمية بثقة ومعرفة، حيث استهدف اللقاء نحو 150 طالبًا وطالبة من كلية التربية، تأكيدًا على أهمية دور الشباب في بناء مجتمع واعٍ وآمن رقميًا.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

