بديل المرطب .. 5 مكونات طبيعية لبشرة ناعمة في الشتاء

في الشتاء تحتاج البشرة إلى ترطيب أكتر ، لأن الجو يمتص الرطوبة ويجعل الجلد جاف.

ولذا نحرص على وضع بدائل للمرطب التقليدي لبشرة ناعمة ومرطبة في الشتاء، والمتمثل في التالي:

بدائل طبيعية وفعّالة للترطيب

زيت جوز الهند (Coconut Oil)

ترطيب عميق وبيحافظ على نعومة البشرة، مناسب لبشرة عادية وجافة.

استخدميه بعد الاستحمام على بشرة شبه مبلولة.

زيت اللوز الحلو (Sweet Almond Oil)

خفيف ومغذّي، ممتاز لترطيب الجسم كاملًا وبيقلّل الالتهاب والجفاف.

زبدة الشيا (Shea Butter)

ممتازة للبشرة الجافة جدًا، بتكوّن طبقة عازلة تمنع فقدان الرطوبة.

الألوفيرا (جل الصبار)

لطيفة على البشرة وتهدّي الجفاف والتهيج، مناسب للبشرة الحساسة.

العسل الطبيعي

مرطّب ومطهّر طبيعي، ممكن تستخدميه كقناع لبشرة الوجه (اتركيه 10–15 دقيقة وبعدين اغسلي).

نصائح لتعزيز الترطيب في الشتاء:

استخدمي زيت بعد الغسول أو الصابون مباشرةً على بشرة رطبة

اشربي مياه بكمية كافية يوميًا.

تجنبي الماء الساخن جدًا عند الاستحمام لأنه بيزيد الجفاف.

استخدمي مرطّب شفاه وزيوت خفيفة للبشرة الحساسة.