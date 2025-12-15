قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بديل المرطب .. 5 مكونات طبيعية لبشرة ناعمة في الشتاء

ريهام قدري

في الشتاء تحتاج البشرة إلى ترطيب أكتر ، لأن الجو يمتص الرطوبة ويجعل الجلد جاف. 

ولذا نحرص على وضع بدائل للمرطب التقليدي لبشرة ناعمة ومرطبة في الشتاء، والمتمثل في التالي:
  بدائل طبيعية وفعّالة للترطيب
زيت جوز الهند (Coconut Oil)
ترطيب عميق وبيحافظ على نعومة البشرة، مناسب لبشرة عادية وجافة.
استخدميه بعد الاستحمام على بشرة شبه مبلولة.
زيت اللوز الحلو (Sweet Almond Oil)
خفيف ومغذّي، ممتاز لترطيب الجسم كاملًا وبيقلّل الالتهاب والجفاف.
زبدة الشيا (Shea Butter)
ممتازة للبشرة الجافة جدًا، بتكوّن طبقة عازلة تمنع فقدان الرطوبة.

الألوفيرا (جل الصبار)
لطيفة على البشرة وتهدّي الجفاف والتهيج، مناسب للبشرة الحساسة.

العسل الطبيعي
مرطّب ومطهّر طبيعي، ممكن تستخدميه كقناع لبشرة الوجه (اتركيه 10–15 دقيقة وبعدين اغسلي).

 نصائح لتعزيز الترطيب في الشتاء:

استخدمي زيت بعد الغسول أو الصابون مباشرةً على بشرة رطبة
 اشربي مياه بكمية كافية يوميًا.

تجنبي الماء الساخن جدًا عند الاستحمام لأنه بيزيد الجفاف.

استخدمي مرطّب شفاه وزيوت خفيفة للبشرة الحساسة.

