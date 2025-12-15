الرقب: إسرائيل تُصر على السيطرة في غزة وتهدد تنفيذ المرحلة الثانية

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشيرًا إلى تصريحات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي حول ما يُعرف بالحدود الصفراء التي تغطي نحو 47% من مساحة القطاع.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار العمليات العسكرية واغتيال رائد سعد يعكس موقف إسرائيل الرافض لأي تقدم في المرحلة التالية، رغم الضغوط الأمريكية والمطالب الدولية.

وأشار إلى وجود خطة إسرائيلية لإعادة إعمار مناطق محددة في رفح خارج المنطقة الصفراء، تشمل إنشاء مدن تحت السيطرة الإسرائيلية، ما يجبر السكان على مغادرة منازلهم، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو مراقبة القطاع وتحويله إلى نموذج شبيه بالوضع في لبنان.

وشدد على أن دور المجتمع الدولي والولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل محوري، مؤكدًا أن صمت بعض الجهات الدولية يعزز من المواقف المتطرفة للاحتلال، وأن محاولات التهجير ما زالت مستمرة في ظل غياب حلول عملية لإعادة السكان إلى منازلهم المدمرة.