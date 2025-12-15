اتفاق شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية بين فرنسا وقبرص

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم في قصر الإليزيه مباحثات مع مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الذي يزور باريس حاليا في إطار استعداد قبرص لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026 تعزيز العلاقات الثنائية.



وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين وقعا اتفاق شراكة استراتيجية يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، لاسيما في مجالات الدفاع والاقتصاد والتعاون الثقافي والابتكار والتعليم، فضلا عن تعزيز التنسيق بشأن القضايا الأوروبية والدولية.



وأضاف الإليزيه أن الرئيسين ناقشا، خلال اللقاء، أولويات الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026، بالاضافة إلى عدة قضايا دولية كبرى، وعلى رأسها دعم أوكرانيا.



وفي منشور على منصة "إكس"، رحب الرئيس الفرنسي باستقبال نظيره القبرصي في قصر الإليزيه بباريس ، مؤكدا "بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية اليوم، نخطو خطوة جديدة في العلاقات بين بلدينا، ونعزز تعاوننا في المجالات الاستراتيجية".



وأشار إلى أن قبرص تستعد لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2026، ويمكنها الاعتماد على دعم فرنسا الكامل في بناء أوروبا أقوى وأكثر سيادة وتنافسية.