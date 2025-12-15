مصطفي محمد يؤدي مناسك العمرة برفقة والدتة.. صور

نشر مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر صورًا له خلال أداء مناسك العمرة برفقة والدتة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وعلق مصطفي محمد علي الصور كاتبا: الحمد لله.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـمنتخب مصر الوطني، وصول مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي إلى القاهرة، للانتظام في معسكر الفراعنة الأول، استعدادا للسفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2025".

ويسعي المنتخب الوطني الي تحقيق تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة أمم افريقيا التي ستنطلق بالمغرب 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتي 18 يناير المقبل

ويتوجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات جنوب أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، وأنجولا وزيمبابوي.

وانتزع المنتخب بطاقة الصعود لأمم أفريقيا 2025، بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

وحصل منتخب مصر على 14 نقطة خلال مسيرته في المجموعة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل هجومه 12 هدفا، فيما تلقى دفاعه هدفين فقط، بينما يعد محمود حسن تريزيجيه هو هدافه في التصفيات برصيد 4 أهداف.