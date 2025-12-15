محافظ جنوب سيناء يعتمد حلولًا مؤقتة لضمان انتظام الدراسة بوادي فيران

صدّق اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 لطلاب مدرسة المستقبل متعددة المراحل للتعليم الأساسي بمنطقة وادي فيران، وذلك بمبنى مدرسة فيران الثانوية الصناعية بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية بالمدرسة الأصلية.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن وبناء الأجيال، وفي إطار حرص محافظة جنوب سيناء على دعم العملية التعليمية وضمان استمراريتها، خاصة لأبناء الوديان والتجمعات البدوية، بما يوفر لهم بيئة تعليمية آمنة ومستقرة دون تعطّل.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم قطاع التعليم بكافة مدن ومناطق المحافظة، ولا سيما المناطق البعيدة والوديان، مشددًا على أن أبناء المحافظة من الطلاب يتصدرون أولويات العمل التنفيذي.

وأضاف المحافظ: «نضع أبناءنا الطلاب في مقدمة اهتماماتنا، وجاء قرار بدء الدراسة بمبنى مدرسة فيران الثانوية الصناعية حرصًا على عدم تأثرهم بأعمال الصيانة الجارية، وضمان توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالإنسان وبناء الأجيال».

وتواصل محافظة جنوب سيناء متابعة أعمال الصيانة العاجلة بمدرسة المستقبل بوادي فيران، تمهيدًا لعودة الطلاب إلى مقرهم الأصلي فور الانتهاء منها، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات لأبناء المنطقة.