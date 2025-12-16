قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية
الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن
بالأسماء.. انتشال 6 ضحايا من السيارة الغارقة بترعة الكلابية في قنا
رئيس غزل المحلة: لا يصح أن يعتمد نادٍ بحجم الزمالك على التبرعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إسبانيا تتمسك بحظر سيارات الوقود بحلول 2035

سيارات الوقود
سيارات الوقود
كريم عاطف

في الوقت الذي تدرس فيه المفوضية الأوروبية تخفيف قيود حظر بيع السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، أبدت إسبانيا موقف حازم داعم للالتزام الكامل بالموعد النهائي لعام 2035، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الزخم نحو التحول الكهربائي وعدم التراجع أمام الضغوط.

وبحسب صحيفة "إلموندو" الإسبانية، تسعى المفوضية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – لإعلان قرارها بشأن مراجعة سياسة الحظر خلال أيام، وسط مطالب من دول كألمانيا وإيطاليا بإعادة النظر في الجدول الزمني، بحجة التحديات الصناعية والاقتصادية.

في المقابل شكلت كل من إسبانيا وفرنسا والدول الإسكندنافية جبهة داعمة لبقاء الحظر كما هو، معتبرة أن أي تراجع قد يعاقب المصنعين الذين استثمروا بالفعل في خطوط الإنتاج الكهربائي، ويقوض أهداف أوروبا المناخية طويلة الأجل.

وفي رسالة رسمية موجهة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، حذرت الحكومة الإسبانية من أن تخفيف القيود سيؤدي إلى تأخير في ضخ الاستثمارات المرتبطة بتحديث قطاع السيارات، وسيضعف من الإقبال على السيارات الكهربائية، مما يضر بقدرة الصناعة الأوروبية على التنافس مع الأسواق العالمية، وخاصة الصين.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الحفاظ على خطة 2035 ضروري لحماية التوازن الاقتصادي والبيئي لصناعة السيارات الأوروبية، التي تمر بتحول معقد ومكلف.

في المقابل تواصل شركات تصنيع السيارات الأوروبية الضغط من أجل تأجيل أو تخفيف أهداف التحول، مبررة ذلك بضعف الطلب داخل أوروبا والتحديات الكبيرة التي تفرضها المنافسة الصينية في سوق السيارات الكهربائية.

محركات الاحتراق الداخلي إسبانيا محركات الاحتراق الإسبانية السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد