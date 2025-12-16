قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في 10 بنوك

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وذلك مع اختلافات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع، في ظل متابعة متأنية من المستثمرين والمتعاملين لحركة سوق النقد الأجنبي، وسط إدارة مصرفية تستهدف الحفاظ على توازن الأسواق.

ويأتي هذا الاستقرار في سياق تحسن نسبي في موارد العملة الصعبة، إلى جانب استمرار جهود البنوك في توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات السوق، وهو ما ساهم في الحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف مقارنة بفترات سابقة.

وبحسب آخر تحديثات أسعار الصرف، جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى على النحو التالي:

أسعار الدولار في 10 بنوك مصرية

البنك الأهلي المصري
الشراء 47.45 جنيه
البيع 47.55 جنيه

بنك مصر
الشراء 47.45 جنيه
البيع 47.55 جنيه

بنك قناة السويس
الشراء 47.45 جنيه
البيع 47.55 جنيه

بنك الإسكندرية
الشراء 47.44 جنيه
البيع 47.54 جنيه

البنك التجاري الدولي
الشراء 47.44 جنيه
البيع 47.54 جنيه

بنك البركة
الشراء 47.40 جنيه
البيع 47.50 جنيه

بنك التعمير والإسكان
الشراء 47.49 جنيه
البيع 47.59 جنيه

بنك HSBC مصر
الشراء 47.50 جنيه
البيع 47.60 جنيه

بنك أبو ظبي الإسلامي
الشراء 47.40 جنيه
البيع 47.50 جنيه

البنك الأهلي الكويتي
الشراء 47.45 جنيه
البيع 47.55 جنيه


وأكد مصرفيون أن استقرار سعر الدولار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية، مدعومًا بتدفقات نقد أجنبي مستقرة من عدة قطاعات، من بينها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات.

وأشاروا إلى أن أسعار الصرف قد تشهد تحركات محدودة خلال الفترة المقبلة وفقًا لمستجدات الاقتصاد العالمي وقرارات البنوك المركزية الكبرى، مع التأكيد على أن السوق المحلية لا تزال تتمتع بدرجة جيدة من الاستقرار النقدي.

