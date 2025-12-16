وزير العمل ومحافظ الجيزة يفتتحان مشروعًا صناعيًا جديدًا لدعم التشغيل والإنتاج

افتتح اليوم الوزير محمد جبران وزير العمل، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مصنع «إي-تكس – E-TEX» داخل مجمع عمال مصر الصناعي، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية للقطاعين الزراعي والصناعي، وتفعيلًا لقانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والكيانات الصناعية الوطنية.

وكان في استقبالهما المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر)، وقيادات مجمع عمال مصر ، حيث تأتي الزيارة تأكيدًا لأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمنظومات الصناعية الجادة، لبناء كوادر بشرية مؤهلة ودعم التشغيل المستدام وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

وخلال الفعاليات، شهد وزير العمل ومحافظ الجيزة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، يستهدف تعزيز التشغيل المنظّم، وربط التدريب بالإنتاج الحقيقي، وتوفير بيئة عمل مستقرة تحقق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل، بما يدعم الاقتصاد القومي ويزيد من معدلات الإنتاج.

وفي كلمته، قال المهندس هيثم حسين، رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية:

«يشرفني أن نلتقي اليوم داخل مجمع عمال مصر الصناعي، ونحن نؤمن بأن بناء الأوطان لا يقوم إلا على ثلاثة أركان واضحة: دين يرسّخ القيم، وعلم يوجّه الطريق، وعمل يحوّل الأفكار إلى واقع».

وأضاف أن توقيع البروتوكول يعكس رؤية الدولة في ربط السياسات العامة بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مؤكدًا أن المجمع يعمل وفق منهج مؤسسي متكامل يشمل الاستقطاب والتدريب والتشغيل والمتابعة، بما يحقق الاستقرار العمالي ويخدم العملية الإنتاجية.

وأوضح أن مجمع عمال مصر لا يعمل كمنظومة تشغيل فقط، بل ككيان اقتصادي واستثماري متكامل يسهم في دعم الإنتاج، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وربط التشغيل بالإنتاج الحقيقي، مع اهتمام خاص بالعلم وبناء القدرات، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن بناء الإنسان يسبق بناء المصنع.

وأشار حسين إلى أن التعاون يأتي بالتوازي مع صدور قانون العمل الجديد، الذي يمثل خطوة محورية في تنظيم علاقات العمل، مثمنًا الجهد الذي بذلته وزارة العمل ومعالي الوزير محمد جبران حتى خرج القانون إلى النور، مؤكدًا أن ورشة العمل الخاصة باللائحة التنفيذية تمثل خطوة عملية نحو التطبيق الواعي والفعّال داخل مواقع الإنتاج.

وأكد أن توقيع البروتوكول يمثل بداية مرحلة جديدة لزيادة فرص العمل المنظّمة، ووصولها إلى الشباب المؤهّل، بما يلبي احتياجات المصانع، ويعزز الاستقرار داخل مواقع العمل، وينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد القومي من خلال زيادة الإنتاج وخفض معدلات البطالة.

من جانبه، أكد وزير العمل الدكتور محمد جبران أن قانون العمل الجديد يرسّخ مبادئ الأمان الوظيفي، ويحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تنفيذ القانون، وإطلاق مبادرات حديثة من بينها «التفتيش الذكي» بالتعاون مع أصحاب الأعمال، بما يدعم بيئة عمل مستقرة ومحفزة على الإنتاج.

كما ثمّن المهندس هيثم حسين دعم معالي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ودوره في دعم مناخ التنمية والتشغيل داخل نطاق المحافظة، مؤكدًا أن تشريف وزير العمل ومحافظ الجيزة وتوقيع البروتوكول داخل المجمع يعكس ثقة الدولة في منظومة OMC الاقتصادية كنموذج وطني جاد يعمل وفق معايير واضحة.

واختتمت الفعاليات بافتتاح مصنع إي-تكس E-TEX، الذي يمثل إضافة صناعية جديدة داخل منظومة OMC الاقتصادية، ويوفر فرص عمل حقيقية، ويدعم المنتج المصري، في رسالة واضحة بأن الصناعة تبدأ بالإنسان وتنجح بالتخطيط والعمل المؤسسي.