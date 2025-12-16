جائزة ممدوح الليثي لدعم الإبداع الفني لذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة

أعلن الاتحاد العام للمنتجين العرب، برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكري، عن إطلاق جائزة فنية خاصة تحمل اسم السيناريست والمنتج الكبير الراحل ممدوح الليثي، تحت عنوان «جائزة ممدوح الليثي لدعم الإبداع الفني لذوي الهمم»، في خطوة تؤكد وعي المؤسسة بدورها الثقافي، وليس المهني فقط.



وجاء القرار الصادر اليوم خلال اجتماع رسمي بمقر الاتحاد، انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية دعم الإبداع الفني والإعلامي، وتقديرا للمكانة التي شغلها ممدوح الليثي في تاريخ الدراما العربية، بوصفه أحد أبرز من جمعوا بين الرؤية الفنية والقدرة الإنتاجية، وأسهموا في تشكيل وعي أجيال عبر الشاشة الصغيرة.



وتنص المادة الأولى من القرار على استحداث جائزة فنية سنوية تحت مظلة الاتحاد العام للمنتجين العرب، من خلال شعبة ذوي الهمم التابعة له، بما يضمن استمراريتها وتحويلها إلى تقليد مؤسسي، لا مبادرة عابرة.

أما المادة الثانية، فقد حددت اسم الجائزة ومجالاتها، حيث تحمل رسميا عنوان «جائزة ممدوح الليثي لدعم الإبداع الفني لذوي الهمم»، وتمنح في مجالات السيناريو، والحوار، والقصة القصيرة، وهي مجالات تشكل العمود الفقري لأي مشروع درامي أو سردي.



وتهدف الجائزة، وفق المادة الثالثة، إلى دعم وتمكين ذوي الهمم في المجالات الفنية والأدبية، واكتشاف المواهب الجديدة وتشجيعها على الإنتاج الإبداعي، ودمج ذوي الهمم في الحركة الثقافية والفنية والإعلامية، إلى جانب تخليد اسم ممدوح الليثي، ليس بوصفه منتجا و سيناريستا فحسب، بل باعتباره نموذجا للمثقف الذي آمن بدور الفن في توسيع أفق المجتمع.