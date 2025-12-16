قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد
رياضة

صفوف سيدات المقاولون مكتملة والمعنويات في القمة قبل موقعة الجمعة أمام الزمالك

حسام الحارتي

يسود ارتياح كبير داخل منظومة الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب، في ظل اكتمال الصفوف وعودة جميع المصابات، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق الزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ويواصل فريق سيدات المقاولون العرب استعداداته بقوة من خلال تدريبات جادة ومنتظمة تحت قيادة الكابتن هبة رزق، المدير الفني، وجهازها المعاون، وسط دعم ومساندة مستمرة من الكابتن مجدي مصطفى، المشرف العام على الكرة النسائية بالنادي، إلى جانب المتابعة الدقيقة من مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، ونائبه المهندس محمد عادل فتحي.

وحرص مسؤولو نادي المقاولون العرب خلال الفترة الماضية على متابعة تدريبات الفريق، حيث عُقدت عدة اجتماعات مكثفة بين إدارة النادي والجهاز الفني ولاعبات الفريق الأول للسيدات، بهدف توفير كل سبل الدعم قبل موقعة الزمالك المرتقبة، في ظل رغبة مجلس الإدارة في مواصلة سلسلة الانتصارات وتقديم أداء قوي يليق بالمستوى المميز الذي ظهرت به بنات الذئاب خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان فريق سيدات المقاولون العرب قد واصل نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعدما تغلب في الجولة الماضية على فريق إس إي كا بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أُقيم خارج الديار على ملعب جولدن جيتس، ضمن مواجهات الأسبوع الثاني عشر. وقدمت لاعبات ذئاب الجبل أداءً قويًا استحققن من خلاله الفوز عن جدارة، بعدما سبق لهن تحقيق انتصار عريض في الجولة قبل الماضية على فريق الطيران بنتيجة 6-0، ما يؤكد الحالة الفنية والبدنية العالية التي يعيشها الفريق.

ومن جانبه، أكد الكابتن مجدي مصطفى، المشرف العام على الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب، أن مجلس الإدارة يولِي الفرق النسائية اهتمامًا كبيرًا، موضحًا في تصريحاته: «مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح، ونائبه المهندس محمد عادل فتحي، لا يدخر جهدًا في دعم منظومة الكرة النسائية،وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج والأداء داخل الملعب».

وأضاف المشرف على الكرة أن «اكتمال الصفوف وارتفاع الروح المعنوية يمنحنا ثقة كبيرة قبل مواجهة الزمالك، وهدفنا مواصلة الانتصارات وتقديم مباراة قوية تليق باسم نادي المقاولون العرب وتاريخ بناته في الدوري الممتاز».

وجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق سيدات المقاولون العرب يضم الكابتن هبة رزق مديرًا فنيًا، ومحمد زيادة مدربًا عامًا، وعمر شكر مدربًا لحراس المرمى، وأحمد صفا مديرًا إداريًا، وأحلام أبو الخير أخصائي تأهيل، بينما يتولى الكابتن مجدي مصطفى الإشراف العام على الكرة النسائية بالنادي.

كما يقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح، في حين يشرف على منظومة الكرة بالنادي بشكل عام نائب رئيس النادي المهندس محمد عادل فتحي.

الكرة النسائية نادي المقاولون العرب فريق الزمالك الدوري الممتاز سيدات المقاولون

