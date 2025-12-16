صفوف سيدات المقاولون مكتملة والمعنويات في القمة قبل موقعة الجمعة أمام الزمالك

يسود ارتياح كبير داخل منظومة الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب، في ظل اكتمال الصفوف وعودة جميع المصابات، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق الزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ويواصل فريق سيدات المقاولون العرب استعداداته بقوة من خلال تدريبات جادة ومنتظمة تحت قيادة الكابتن هبة رزق، المدير الفني، وجهازها المعاون، وسط دعم ومساندة مستمرة من الكابتن مجدي مصطفى، المشرف العام على الكرة النسائية بالنادي، إلى جانب المتابعة الدقيقة من مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، ونائبه المهندس محمد عادل فتحي.

وحرص مسؤولو نادي المقاولون العرب خلال الفترة الماضية على متابعة تدريبات الفريق، حيث عُقدت عدة اجتماعات مكثفة بين إدارة النادي والجهاز الفني ولاعبات الفريق الأول للسيدات، بهدف توفير كل سبل الدعم قبل موقعة الزمالك المرتقبة، في ظل رغبة مجلس الإدارة في مواصلة سلسلة الانتصارات وتقديم أداء قوي يليق بالمستوى المميز الذي ظهرت به بنات الذئاب خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان فريق سيدات المقاولون العرب قد واصل نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعدما تغلب في الجولة الماضية على فريق إس إي كا بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أُقيم خارج الديار على ملعب جولدن جيتس، ضمن مواجهات الأسبوع الثاني عشر. وقدمت لاعبات ذئاب الجبل أداءً قويًا استحققن من خلاله الفوز عن جدارة، بعدما سبق لهن تحقيق انتصار عريض في الجولة قبل الماضية على فريق الطيران بنتيجة 6-0، ما يؤكد الحالة الفنية والبدنية العالية التي يعيشها الفريق.

ومن جانبه، أكد الكابتن مجدي مصطفى، المشرف العام على الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب، أن مجلس الإدارة يولِي الفرق النسائية اهتمامًا كبيرًا، موضحًا في تصريحاته: «مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح، ونائبه المهندس محمد عادل فتحي، لا يدخر جهدًا في دعم منظومة الكرة النسائية،وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج والأداء داخل الملعب».

وأضاف المشرف على الكرة أن «اكتمال الصفوف وارتفاع الروح المعنوية يمنحنا ثقة كبيرة قبل مواجهة الزمالك، وهدفنا مواصلة الانتصارات وتقديم مباراة قوية تليق باسم نادي المقاولون العرب وتاريخ بناته في الدوري الممتاز».

وجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق سيدات المقاولون العرب يضم الكابتن هبة رزق مديرًا فنيًا، ومحمد زيادة مدربًا عامًا، وعمر شكر مدربًا لحراس المرمى، وأحمد صفا مديرًا إداريًا، وأحلام أبو الخير أخصائي تأهيل، بينما يتولى الكابتن مجدي مصطفى الإشراف العام على الكرة النسائية بالنادي.

كما يقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح، في حين يشرف على منظومة الكرة بالنادي بشكل عام نائب رئيس النادي المهندس محمد عادل فتحي.