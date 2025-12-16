قمر spnex تأشيرة مرور مصر لامتلاك تكنولوجيا الفضاء | تفاصيل

أكد الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية الفضاء بجامعة بني سويف، أن إطلاق القمر الصناعي المصري spnex، يعد تقدم علمي كبير لمصر، مشيرا إلى ان هناك العديد من الأقمار الصناعية منها إقمار الأتصالات، وأقمار فضائية وأقمار للأرصاد الجوية.

وقال أسامة شلبية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن القمر الصناعي الذي أطلق منذ عدة أيام “spnex”، تم إطلاقه بنجاح، وهي تعد تأشيرة مرور لمصر، في إمتلاك علوم وتكنولوجيا الفضاء, ويعد نوع من أجل البحث العلمي.

وتابع عميد كلية الفضاء بجامعة بني سويف، أن القمر الصناعي يساعدنا على دراسة البيئة الفضائية.

ولفت أسامة شلبية :" القمر الصناعي يعطينا الريادة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء"، مضيفا:" القمر الأخير من فئة النانو الذي يقوم بدور علمي مهم ".

