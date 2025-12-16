قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد
توك شو

قمر spnex تأشيرة مرور مصر لامتلاك تكنولوجيا الفضاء | تفاصيل

محمود محسن

أكد الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية الفضاء بجامعة بني سويف، أن إطلاق القمر الصناعي المصري spnex، يعد تقدم علمي كبير لمصر، مشيرا إلى ان هناك العديد من الأقمار الصناعية منها إقمار الأتصالات، وأقمار فضائية وأقمار للأرصاد الجوية.

وقال أسامة شلبية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن القمر الصناعي الذي أطلق منذ عدة أيام “spnex”، تم إطلاقه بنجاح، وهي تعد تأشيرة مرور لمصر، في إمتلاك علوم وتكنولوجيا الفضاء, ويعد نوع من أجل البحث العلمي.

وتابع عميد كلية الفضاء بجامعة بني سويف، أن القمر الصناعي يساعدنا على دراسة البيئة الفضائية.

ولفت أسامة شلبية :"  القمر الصناعي يعطينا الريادة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء"، مضيفا:"  القمر الأخير من فئة النانو الذي يقوم بدور علمي مهم ".
 

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

