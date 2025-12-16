يامال في الهجوم.. تشكيل برشلونة ضد جوادالاخار بكأس ملك إسبانيا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل الفريق ضد جوادالاخار في المباراة التي تقام بينهما في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بيدرو إسكارتين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا

تشكيل برشلونة ضد جوادالاخار

- حراسة المرمى: تير شتيجن.

- خط الدفاع: كاسادو، إريك جارسيا، أندرياس كريستنسن، جوفري.

- خط الوسط: مارك برنال، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

- خط الهجوم: لامين يامال، راشفورد، روني باردغجي.

ويبدأ البلوجرانا مشوار الدفاع عن اللقب الذي استعاده الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات.