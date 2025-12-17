قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دبلوماسي روسي سابق: عدم تقدم المفاوضات بين موسكو وأوكرانيا سيتسبب في استمرار الحرب

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
البهى عمرو

أكد الدبلوماسي الروسي السابق ألكسندر زاسبكين، أن موقف روسيا من الحرب في أوكرانيا لم يتغير، مشيرًا إلى أن موسكو لا ترى في الاجتماع الأخير سوى أهمية واحدة تتمثل في معرفة ما سينقله الجانب الأمريكي من مواقف وتقييمات، دون إيلاء اهتمام يُذكر لمواقف الدول الأوروبية المشاركة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي تامر حنفي مقدم برنامج هذا المساء، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ روسيا تعتبر الدول الأوروبية المشاركة في هذا الاجتماع جزءًا من معسكر العدو، وبالتالي لا يمكن التفاوض معها.

وأكد، أن ما يهم موسكو هو الاستنتاج الأمريكي النهائي، وكيف ستتصرف الإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كانت هناك فرص حقيقية قد تفتح مسارًا مختلفًا.

وذكر الدبلوماسي الروسي السابق، أن الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة دون تغيير، لافتًا إلى أن الاستنتاج الروسي، استنادًا إلى معلومات غير رسمية، يشير إلى عدم تحقيق أي تقدم ملموس حتى الآن، وهو ما يعني أن الحرب في أوكرانيا مرشحة للاستمرار في المرحلة القادمة.
 

دبلوماسي روسي دبلوماسي روسي سابق روسيا أوكرانيا

