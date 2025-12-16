غرفة التطوير العقاري: توجه لفرض إجراءات أكثر صرامة لضبط السوق

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن هناك توجهاً لفرض إجراءات أكثر صرامة لضبط السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يمثل الركيزة الأهم في الاقتصاد المصري.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن نقاشات جادة لوضع آليات لضبط أداء السوق، من بينها تأسيس "اتحاد للمطورين" لمنع منح أي مطور مساحات أراضٍ تفوق قدرته التنفيذية والمالية.

وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري، أن يساهم بأكثر من 20% من الناتج القومي المحلي، ويوظف ما بين 5 إلى 6 ملايين عامل بشكل مباشر، أي ما يعادل ربع القوى العاملة المصرية، مؤكدا أن القطاع يدعم أكثر من 100 صناعة مرتبطة به.