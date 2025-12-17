مؤتمر عربي دولي بالأردن لوضع تصور لتنفيذ إعلان القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب افتتاح أعمال المؤتمر العربي – الدولي رفيع المستوى لتنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمية الثانية، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة الأردنية عمان.

وحضر افتتاح المؤتمر رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسان، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن، ولفيف من الوزراء العرب وممثلي المنظمات الأممية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عن تشرفها للوقوف اليوم ممثلة لزملائها وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لتعرب عن عميق شكرها وتقديرها للمملكة الأردنية، ملكاً وحكومةً وشعباً، على الاستقبال الحافل والضيافة الكريمة.

كما أعربت باسم المكتب التنفيذي، عن خالص الامتنان لرئيس مجلس الوزراء الأردني، لرعايته أعمال هذا المؤتمر، متوجهة بالشكر كذلك إلى وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن التي كان لجهودها التنسيقية مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية الأثر الأكبر في إنجاح تنظيم المؤتمر.

وتوجهت بشكر خاص إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، لدوره الداعم والمستمر للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، مشيرة إلى أن مشاركته اليوم هي دليل واضح على أن الموضوعات ذات الصلة بحياة المواطن العربي تأتي على رأس الأولويات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب جاء بالترحيب بالمبادرة الأردنية لتنظيم هذا المؤتمر تقديراً لأهمية تجربتها في مجال التنمية الاجتماعية ودورها الفاعل ضمن إطار المجلس، حيث يأتي هذا المؤتمر العربي- الدولي المهم في أعقاب قمة الدوحة.

وتوجهت بالشكر لدولة قطر علي التنظيم المتقن للقمة التي شهدت مشاركة واسعة من الوزراء العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي نجحت في تأكيد الأولويات والمواقف العربية خلال أعمال القمة، مع الإشارة إلى خصوصية المنطقة والتحديات التي تواجهها.

وأوضحت أن مصر شرفت أيضاً بالمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر سواء الفعاليات المنظمة من قبل جامعة الدول العربية أو الفعاليات الدولية الأخري، وكذلك الاجتماع الأول لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، ومناقشة موضوعات مهمة تعد حجر أساس التنمية في دولنا مثل القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق، الإدماج الاجتماعي وبناء مجتمعات شاملة وعادلة وقادرة على الصمود، ووضع الإنسان في صميم السياسات الاجتماعية والتنمية المستدامة، ورسم رؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية قائمة على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة.

وأوضحت أن هذا يأتي متماشيا مع الرؤية المصرية التي تضع التنمية والحماية الاجتماعية في قلب أولويات وأهداف مصر ٢٠٣٠، ونعمل علي إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية، برؤية معاصرة تواكب التغييرات المتسارعة التي نشهدها الآن، ونتطلع للاستفادة من كافة التجارب الدولية الناجحة في هذا الإطار.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى أن مؤتمر اليوم سوف يسعى ليضع التصور للمضي قدماً لتنفيذ إعلان القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، مشددة على أن الشراكة الفاعلة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومكتبه التنفيذي مع الأمم المتحدة، والمنظمات العربية والدولية، التي أدعوها للعمل في إطار موحد، بما يدعم مسيرتنا نحو التنمية الاجتماعية الشاملة الدامجة، وبالتركيز على الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت أن مصر، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال ترأسها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، سوف تسعى بالتعاون مع الأشقاء العرب، لتبادل الخبرات في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية، والاستفادة من التجارب الرائدة والمبادرات الوطنية.

واقترحت أنه بعد تداول وموافقة الدول الأعضاء، أن يتم رفع بيان عمان إلى القمة العربية القادمة، لأخذ الدعم السياسي اللازم من القادة العرب، بما يحقق أهدافه المرجوة، وبما يتماشى وخصوصية دولنا العربية، وفي ضوء الأولويات التي أطلقها مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تونس الشقيقة في شهر يوليو الماضي، مع التأكيد على دعمنا الكامل لأشقائنا في دولة فلسطين الحبيبة ، وأن يؤمن البيان الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الحيوية للأفراد والأسر التي تواجه أشد الظروف قسوة والسياقات الضرورية لإنقاذ الأرواح ووضع خطط الإغاثة وبناء أسس السلام والتعافي المبكر.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" يطيب لي أن أنقل تحيات جمهورية مصر العربية الصادقة إلى المملكة الأردنية الهاشمية على تنظيم هذا المؤتمر العربي – الدولي، وكافة الدول العربية الشقيقة، وأتوجه بالشكر لأمانة جامعة الدول العربية علي جهودها في تنظيم هذه الفعالية، متمنية التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر".