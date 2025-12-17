قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق حملة غذاء..دفا لدعم أهالينا في غزة

الاورمان
الاورمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 أطلقت جمعية الأورمان تحت إشراف وزراة التضامن الإجتماعى حملة إنسانية تحت عنوان "غذاء..دفا" والتى تستهدف تقديم الدعم الفورى للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك من خلال عملها المتواصل لتعبئة وتحضير ألالاف الكراتين المحملة بالمواد الغذائية الشاملة وألحفة وبطاطين، وذلك بالتعاون مع ألاف المتطوعين

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام  جمعية الأورمان، ان الجمعية لعبت دوراً ريادياً لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الاولى من العدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت بقوة فى القوافل الاغاثية التى انطلقت تباعًا وذلك عن طريق مد جسر برى متواصل من المساعدات والشاحنات المحملة بجميع ما يحتاجه القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح شعبان أنه يمكن للمتبرعين المشاركة فى حملة "غذاء.. دفا" من خلال المشاركة في تريلة طحين بقسط شهري 450 جنيه، أو المشاركة في تريلة بطاطين او الحفه بقسط شهري 500 جنيه، أو المشاركة في تريلة مواد غذائية بقسط شهري 660 جنيه، او المشاركة بسهم دعم غزة ب 450 جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم أهالينا فى غزة ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

منوهًا أنه جاري حالياً تجهيز شاحنات جديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وتحرص الجمعية على مواصلة دعم جهودها للأهالى في غزة وسط تأكيد وتوجيه الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.

ويُذكر أن جمعية بدأت جهودها منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تم المشاركة فى جميع القوافل من اول قافلة وصولَا الى القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية، والتى تنوعت بين الغذاء والدواء والدعم اللوجيستي، وذلك في إطار منظومة تنسيقية عالية الكفاءة مع الجهات المعنية، وبما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع.

جمعية الأورمان وزراة التضامن الإجتماعى غذاءدفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

ترشيحاتنا

اسعار الذهب

جولد بيليون تكشف أسباب عودة صعود أسعار الذهب

الجهاز المركزي للتعبئة

3.1 مليار جنيه.. زيادة في الأجور والتأمينات للعاملين بجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي

الرقابة المالية

الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 6 شركات

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد