انطلاق حملة غذاء..دفا لدعم أهالينا في غزة

أطلقت جمعية الأورمان تحت إشراف وزراة التضامن الإجتماعى حملة إنسانية تحت عنوان "غذاء..دفا" والتى تستهدف تقديم الدعم الفورى للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك من خلال عملها المتواصل لتعبئة وتحضير ألالاف الكراتين المحملة بالمواد الغذائية الشاملة وألحفة وبطاطين، وذلك بالتعاون مع ألاف المتطوعين

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية لعبت دوراً ريادياً لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الاولى من العدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت بقوة فى القوافل الاغاثية التى انطلقت تباعًا وذلك عن طريق مد جسر برى متواصل من المساعدات والشاحنات المحملة بجميع ما يحتاجه القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح شعبان أنه يمكن للمتبرعين المشاركة فى حملة "غذاء.. دفا" من خلال المشاركة في تريلة طحين بقسط شهري 450 جنيه، أو المشاركة في تريلة بطاطين او الحفه بقسط شهري 500 جنيه، أو المشاركة في تريلة مواد غذائية بقسط شهري 660 جنيه، او المشاركة بسهم دعم غزة ب 450 جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم أهالينا فى غزة ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

منوهًا أنه جاري حالياً تجهيز شاحنات جديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وتحرص الجمعية على مواصلة دعم جهودها للأهالى في غزة وسط تأكيد وتوجيه الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.

ويُذكر أن جمعية بدأت جهودها منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تم المشاركة فى جميع القوافل من اول قافلة وصولَا الى القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية، والتى تنوعت بين الغذاء والدواء والدعم اللوجيستي، وذلك في إطار منظومة تنسيقية عالية الكفاءة مع الجهات المعنية، وبما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع.