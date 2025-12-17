كريم رمزي: لا غنى عن الشناوي في حراسة مرمى المنتخب.. ومشاركة شوبير مجازفة

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن محمد الشناوي سيكون اساسياً في تشكيل منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: محمد الشناوي لا غنى عنه في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا، رغم وجود اخطاء

واضاف: خبرات الشناوي في البطولات الكبرى ترجح كفته في التشكيل الأساسي والدفع بمصطفى شوبير اساسياً في أمم أفريقيا مجازفة كبرى وسيتسبب في حدوث العديد من الأزمات بين الحراس المتواجدين

وتابع: ولكن على حسام حسن تجديد الثقة في تواجد الشناوي اساسياً في أمم افريقيا، رغم وجود بعض الأخطاء في المباريات الأخيرة سواء مع الاهلي او مع منتخب مصر