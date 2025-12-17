قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا ركود في القطاع العقاري.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر المستقبل: الهجرة غير الشرعية جرح مفتوح يهدد الشباب ويبدد الأحلام

رضا عكاشة
رضا عكاشة
محمد الشعراوي

قال رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب مصر المستقبل، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لم تعد مجرد محاولة بحث عن فرصة أفضل، بل تحولت إلى جرح غائر في جسد الوطن، بعدما أودت بحياة آلاف الشباب الذين اندفعوا خلف أوهام زائفة رسمها سماسرة الاتجار بالبشر.

وأوضح عكاشة، في بيان له، أن ما يُعرف بـ«قوارب الموت» ليست وسيلة للسفر أو بابًا للمستقبل، بل طريق محفوف بالمخاطر ينتهي غالبًا بفقدان الأرواح، مؤكدًا أن هذه الرحلات غير القانونية تقوم على استغلال أحلام الشباب، وتحويلها إلى تجارة سوداء يديرها تجار الموت دون أي اعتبار للإنسان أو حياته.

وأشار إلى أن سماسرة البشر لا يقدمون فرصًا حقيقية، بل يبيعون أوهامًا مقابل الأموال، تاركين الشباب يواجهون مصيرًا قاسيًا في عرض البحر، موضحًا أن القوارب المتهالكة التي تُحمّل بأضعاف طاقتها لا تقود إلى حياة أفضل، وإنما إلى نهايات مأساوية تترك آثارًا عميقة على الأسر والمجتمع بأكمله.

وأكد مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب مصر المستقبل أن مواجهة هذه الظاهرة لا تبدأ فقط من تأمين الحدود، بل من داخل البيوت والقرى، عبر نشر الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية، مشددًا على أن الحفاظ على حياة الأبناء يجب أن يكون أولوية مطلقة، وأن أي مكسب مادي متخيّل لا يمكن أن يعوّض فقدان الروح.

ووجّه عكاشة رسالة مباشرة إلى الشباب، داعيًا إياهم إلى عدم الانسياق خلف اليأس أو المقارنات غير الواقعية، مؤكدًا أن الطرق غير الشرعية ليست مغامرة شجاعة، بل مقامرة بالحياة، وأن الوطن يضع حياة مواطنيه في مقدمة أولوياته.

واختتم بيانه بمناشدة كل من يفكر في السفر بضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية والشرعية التي تحفظ كرامة المواطن وتضمن سلامته، محذرًا من أن التحايل على القانون لا يؤدي إلا إلى الضياع، ومؤكدًا أن الهجرة غير الشرعية أصبحت رمزًا لأحلام ضائعة كان يمكن أن تتحقق بطرق آمنة وقانونية.

الهجرة غير الشرعية ظاهرة الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر حزب مصر المستقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

حفل الزفاف

صدى البلد يهنئ محمد خالد ومروة نور الدين بحفل زفافهما.. صور

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

محى اسماعيل

ادعوا له بالشفاء .. معلومات صادمة عن مرض محيى إسماعيل

بالصور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد