مصر المستقبل: الهجرة غير الشرعية جرح مفتوح يهدد الشباب ويبدد الأحلام

قال رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب مصر المستقبل، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لم تعد مجرد محاولة بحث عن فرصة أفضل، بل تحولت إلى جرح غائر في جسد الوطن، بعدما أودت بحياة آلاف الشباب الذين اندفعوا خلف أوهام زائفة رسمها سماسرة الاتجار بالبشر.

وأوضح عكاشة، في بيان له، أن ما يُعرف بـ«قوارب الموت» ليست وسيلة للسفر أو بابًا للمستقبل، بل طريق محفوف بالمخاطر ينتهي غالبًا بفقدان الأرواح، مؤكدًا أن هذه الرحلات غير القانونية تقوم على استغلال أحلام الشباب، وتحويلها إلى تجارة سوداء يديرها تجار الموت دون أي اعتبار للإنسان أو حياته.

وأشار إلى أن سماسرة البشر لا يقدمون فرصًا حقيقية، بل يبيعون أوهامًا مقابل الأموال، تاركين الشباب يواجهون مصيرًا قاسيًا في عرض البحر، موضحًا أن القوارب المتهالكة التي تُحمّل بأضعاف طاقتها لا تقود إلى حياة أفضل، وإنما إلى نهايات مأساوية تترك آثارًا عميقة على الأسر والمجتمع بأكمله.

وأكد مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب مصر المستقبل أن مواجهة هذه الظاهرة لا تبدأ فقط من تأمين الحدود، بل من داخل البيوت والقرى، عبر نشر الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية، مشددًا على أن الحفاظ على حياة الأبناء يجب أن يكون أولوية مطلقة، وأن أي مكسب مادي متخيّل لا يمكن أن يعوّض فقدان الروح.

ووجّه عكاشة رسالة مباشرة إلى الشباب، داعيًا إياهم إلى عدم الانسياق خلف اليأس أو المقارنات غير الواقعية، مؤكدًا أن الطرق غير الشرعية ليست مغامرة شجاعة، بل مقامرة بالحياة، وأن الوطن يضع حياة مواطنيه في مقدمة أولوياته.

واختتم بيانه بمناشدة كل من يفكر في السفر بضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية والشرعية التي تحفظ كرامة المواطن وتضمن سلامته، محذرًا من أن التحايل على القانون لا يؤدي إلا إلى الضياع، ومؤكدًا أن الهجرة غير الشرعية أصبحت رمزًا لأحلام ضائعة كان يمكن أن تتحقق بطرق آمنة وقانونية.