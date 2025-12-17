الأتوبيس الترددي BRT.. تخفيضات للطلاب وتسريع التنقل شرق وغرب القاهرة

أعلنت وزارة النقل برئاسة المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، الذي يمتد بطول 35 كيلومترًا من محطة أكاديمية الشرطة وحتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي.

ويعد المشروع أحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، ويستهدف ربط شرق العاصمة بغربها وتسهيل الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة عبر وسيلة نقل سريعة، حضارية، نظيفة وآمنة، تتكامل مع وسائل النقل الأخرى.

ويشتمل المشروع على 14 محطة رئيسية هي: (الإسكندرية الزراعي، العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية، شبرا بنها، بهتيم، مسطرد، الخصوص، المرج، القلج، مؤسسة الزكاة، الفريق إبراهيم عرابي، محطة السلام عدلي منصور، طريق السويس، أكاديمية الشرطة)، ما يسهل الحركة بين التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس، تقاطع عدلي منصور، تقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، لتوفير شبكة نقل متكاملة وسلسة للمواطنين.

التكامل مع وسائل النقل الأخرى وزمن التقاطر

يتميز مشروع BRT بأنه يتكامل مع وسائل النقل العام الأخرى، حيث تتبادل الخدمة مع مترو الخط الأول في محطتي الزهراء – المرج، ومترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور – إمبابة، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور.

كما أعلنت الوزارة أن زمن التقاطر بين كل أتوبيس وآخر يصل إلى 4 دقائق، ويقل إلى دقيقة ونصف خلال أوقات الذروة، ما يضمن أعلى مستويات الخدمة وسرعة في الرحلات، بينما تم تخصيص حارة داخلية في كل اتجاه للاتوبيس الترددي مع فصل كامل لمسار المرحلة الأولى للحفاظ على انسيابية الحركة وتقليل زمن الرحلات.

خصومات الاشتراكات للطلاب وتشجيع النقل الجماعي

وأعلنت شركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT عن توفير اشتراكات بخصومات خاصة للطلاب، بهدف تسهيل استخدام الخدمة بشكل منتظم مع توفير الوقت والتكلفة.

ويعد المشروع وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة، حيث يسهم في تيسير حركة المواطنين على الطريق الدائري ضمن مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية، ويعزز منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد من أصحاب السيارات الخاصة.

مواصفات الأتوبيسات وخدمات الركاب

تتميز أتوبيسات المشروع بعدة مواصفات حديثة، منها:

تصنيعها محليًا

صديقة للبيئة

تعمل بالكهرباء

مكيفة الهواء،

مزودة بوصلات لشحن الهواتف

شاشات داخلية

مقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال

أماكن لوضع الحقائب

كما تضم كاميرات مراقبة من الداخل والخلف، منفذين للشحن السريع، و3 أبواب منها بابان يفتحان بالتوازي مع بابي المحطات على الطريق الدائري، بمستوى رصيف مريح للركاب. كما سيتم ربط الأتوبيسات بمواقف نموذجية أسفل الطريق لتسهيل الصعود والنزول وضمان راحة الركاب.

أثر المشروع على النقل الحضري

يسهم مشروع الأتوبيس الترددي BRT في رفع كفاءة شبكة النقل الجماعي، وتحسين انسيابية الحركة، وتقليل الازدحام على الطريق الدائري.

كما يعزز المشروع الثقافة البيئية بتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة، ما يقلل الانبعاثات الضارة ويحقق النقل المستدام في القاهرة الكبرى. ومن المتوقع أن يحقق المشروع فارقًا ملموسًا في حياة المواطنين اليومية من حيث الوقت والراحة والأمان أثناء التنقل.