خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
سعر العربية الكيوت الجديدة بديل التوكتوك في مصر ومواصفاتها

سعر العربية الكيوت الجديدة بديل التوكتوك في مصر ومواصفاتها
سعر العربية الكيوت الجديدة بديل التوكتوك في مصر ومواصفاتها
عبد الفتاح تركي

سعر العربية الكيوت الجديدة بديل التوكتوك .. تصدر البحث عن سعر العربية الكيوت بديل التوكتوك ومواصفاتها محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد طرحها رسميًا باعتبارها أرخص سيارة زيرو في مصر، ما جعلها محط اهتمام شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن وسيلة نقل آمنة واقتصادية تصلح للاستخدام اليومي والعمل داخل المدن والأماكن الضيقة، وذلك بعد إعلان شركة بچاچ أوتو التابعة لشركة جي بي أوتو لتصنيع المركبات الخفيفة عن إطلاق سيارة باجاج كيوت الكروس أوفر الصغيرة في السوق المصري.

سيارة باجاج كيوت الكروس أوفر الصغيرة في السوق المصري

جاء طرح سيارة باجاج كيوت الكروس أوفر الصغيرة استجابة لحاجة السوق المحلي إلى بديل قانوني وآمن للتوكتوك، خاصة مع تزايد الطلب على مركبات خفيفة منخفضة التكلفة في التشغيل والصيانة، وتُعد السيارة خطوة جديدة ضمن توجهات الدولة لتنظيم وسائل النقل الصغيرة وتحسين مستوى الأمان على الطرق.

سيارة كيوت بديلة التوكتوك

الأبعاد الخارجية لسيارة باجاج كيوت

تتمتع سيارة باجاج كيوت بأبعاد مدمجة تجعلها مناسبة للحركة في الشوارع الجانبية والمناطق المزدحمة، حيث يبلغ طول السيارة 2752 مم، بينما يصل عرضها إلى 1312 مم، ويبلغ ارتفاعها 1652 مم، في حين جاءت قاعدة العجلات بطول 1925 مم، مع خلوص أرضي يبلغ 180 مم، وهو ما يمنح السيارة قدرة جيدة على التعامل مع المطبات والطرق غير الممهدة نسبيًا داخل المدن.

مدى السير وكفاءة استهلاك الوقود

تتميز سيارة باجاج كيوت بقدرتها على قطع مسافة تصل إلى 550 كم دون الحاجة إلى إعادة ملء الوقود، حيث تعتمد على نظام ثنائي الوقود يتيح لها السير لمسافة 250 كم باستخدام البنزين، و300 كم باستخدام الغاز الطبيعي، ما يساهم في تقليل تكلفة التشغيل ويجعلها خيارًا اقتصاديًا مناسبًا لفئات واسعة من المستخدمين.

السعة الداخلية وعدد الركاب

تتسع سيارة باجاج كيوت لعدد 4 أفراد، وهو ما يمنحها ميزة إضافية مقارنة بوسائل النقل الصغيرة الأخرى، حيث توفر مساحة جلوس مناسبة للركاب مع تصميم عملي يلبي متطلبات الاستخدام اليومي سواء للأفراد أو للأغراض الخدمية.

الاعتماد الرسمي ومعايير الجودة

حصلت سيارة باجاج كيوت على شهادة اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات، وهو ما يؤكد مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة في مصر، ويعزز من ثقة المستهلكين في مستوى الأمان والجودة التي تقدمها السيارة داخل السوق المحلي.

عوامل الأمان في سيارة باجاج كيوت

تتميز السيارة بوجود أربع عجلات، وهو ما يحقق عنصر أمان أكبر مقارنة بالتوكتوك، إلى جانب تزويدها بأحزمة أمان للركاب، وأقفال أبواب مخصصة لحماية الأطفال، ما يجعلها خيارًا أكثر أمانًا للاستخدام العائلي أو في الأنشطة الخدمية داخل المدن.

محرك سيارة باجاج كيوت ومواصفاته الفنية

تعتمد سيارة باجاج كيوت على محرك رباعي الأشواط ثنائي الاشتعال بسعة 217 سي سي، وهو محرك صُمم خصيصًا لتقديم أداء مناسب مع استهلاك منخفض للوقود، بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام اليومي داخل المناطق الحضرية.

قوة المحرك والسرعة القصوى

تبلغ قدرة محرك سيارة باجاج كيوت ما يعادل 13 حصانًا، بينما تصل السرعة القصوى للمركبة إلى 70 كم في الساعة، وهي سرعة مناسبة لطبيعة السيارة واستخدامها داخل المدن، مع تحقيق توازن بين الأداء والأمان.

تكلفة التشغيل والصيانة

تُعد سيارة باجاج كيوت من المركبات منخفضة التكلفة في التشغيل، سواء من حيث استهلاك الوقود أو الصيانة الدورية، وهو ما يجعلها خيارًا جذابًا لأصحاب الأنشطة الصغيرة والسائقين الذين يبحثون عن وسيلة نقل اقتصادية ومستقرة مقارنة بالبدائل التقليدية.

سعر سيارة باجاج كيوت الكروس أوفر الصغيرة في مصر

تُطرح سيارة باجاج كيوت في سوق السيارات بمصر بسعر رسمي يبلغ 199.900 جنيه، لتُعد بذلك أرخص سيارة زيرو مطروحة حاليًا في السوق المحلي، مع حصولها على شهادة اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات، وهو ما يعزز من فرص انتشارها خلال الفترة الآتية.

العربية الكيوت كبديل عملي للتوكتوك

يمثل طرح العربية الكيوت خطوة مهمة نحو توفير بديل قانوني وآمن للتوكتوك، حيث تجمع بين السعر المناسب، وتكلفة التشغيل المنخفضة، ومستوى الأمان الأعلى، إلى جانب الاعتماد الرسمي، ما يجعلها مؤهلة للانتشار في الشوارع المصرية وتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.

سعر العربية الكيوت سعر باجاج كيوت في مصر العربية الكيوت بديل التوكتوك مواصفات سيارة باجاج كيوت أرخص سيارة زيرو في مصر سيارة كيوت 2025 سعر سيارة كيوت الجديدة

