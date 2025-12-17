طريقة عمل أوراك الدجاج بالصويا صوص بمذاق شهي

تعد اوراك الدجاج بالصويا صوص من الأكلات الشهية التى يمكن تحضيرها في وقت قصير جدا.

نعرض لكم طريقة عمل أوراك الدجاج بالصويا صوص من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة

مقادير أوراك الدجاج



أوراك دجاج

بصل جوليان

ثوم

روزماري

زعتر

كرات

كرفس

جزر

صويا صوص

عسل

كوسة

كرنب

قرع

بهارات

فلفل حار

زنجبيل

فلفل ألوان

ملح

فلفل اسود

مكعب مرق

رشة سمسم

طريقة عمل أوراك الدجاج بالصويا والعسل

حمري أوراك الدجاج في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي.

اخرجي الفراخ من الطاسة ثم شوحي البصل مع الثوم والملح كل البهارات والخضار وتترك حتى تمتزج المكونات وتنقل إلى صينية فرن مدهونة زيت.

ضعي الأوراك مع الخضار ثم يضاف السمسم وادخله الفرن حتى تمام النضج وتقدم.